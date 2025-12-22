Legitimerad psykolog och PTP-psykolog
Region Jönköpings län / Psykologjobb / Värnamo Visa alla psykologjobb i Värnamo
2025-12-22
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Barnhälsovården psykologenhet, Värnamo
Redo för nya utmaningar där du får påverka barns och familjers psykiska hälsa från start? Hos oss på barnhälsovårdens psykologenhet kliver du in i en utvecklande roll där du arbetar förebyggande tillsammans med blivande föräldrar och småbarnsfamiljer. Här får du växa professionellt i ett kompetent team och bidra till att skapa goda förutsättningar för livet framåt.
Rollen som psykolog och PTP-psykolog
Nu söker vi två nya kollegor, psykolog och PTP-psykolog, till Barnhälsovården i Värnamo.
Som psykolog hos oss verkar du i en vårdkedja från graviditet till övergång i elevhälsovård. Hos oss får du möjlighet att arbeta med både barn och vuxna. De flesta insatserna rör stöd på olika sätt i föräldraskapet, både individuellt och i grupp. Det kan handla om allt från att stötta föräldrar att bemöta och hantera olika utvecklingsrelaterade beteenden hos sina barn till förlossningsrädsla och depression post partum. Även insatser för att främja samspel och anknytning ingår i uppdraget.
Du kommer få arbeta med bedömnings- och utredningsarbete av barn på basnivå i förskoleålder samt ge konsultation till barnhälsovårdssjuksköterskor och barnmorskor. Utöver ett nära samarbete med barnhälsovårdssjuksköterskorna samverkar du också med andra professioner på familjecentralerna i området. Kring det enskilda barnet/familjen samverkar du även vid behov med till exempel förskola och socialtjänst.
Du erbjuds en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Som PTP-psykolog hos oss får du tillsammans med din handledare utforma din tjänstgöringsplan. Barnhälsovården har en bredd vad gäller arbetsuppgifter och utvecklingsfrågor, vilket skapar ett bra upplägg för ditt år som PTP-psykolog. Tidigare PTP-psykologer har haft föräldragrupp utifrån temat känslostarka barn vilket har upplevts som ett utvecklande inslag i PTP-tjänstgöringen. Möjlighet att handleda, föreläsa eller ha utbildningsinslag för våra sjuksköterskor brukar också vara en populär del av det övriga psykologarbetet. Känslan av delaktighet och meningsfullhet speglar av sig på ett fint sätt i vår medarbetarenkät som år efter år visar mycket goda resultat.
Du erbjuds en tidsbegränsad anställning på heltid men tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Region Jönköpings län strävar efter att vara den bästa platsen för barn att växa upp på och ett led i detta är att forma framtidens barnhälsovård. Barnhälsovården i Region Jönköpings län är en egen länsövergripande verksamhet, där alla länets föräldra- och barnhälsovårdspsykologer är samlade under en gemensam psykologenhet med en legitimerad psykolog som chef. Ofta finns också PTP-psykologer i verksamheten då vi strävar efter att erbjuda blivande psykologer en arena för att starta sin professionella utveckling i ett tryggt sammanhang.
Tjänsterna kommer utgå ifrån barnhälsovården i Värnamo där det redan finns en legitimerad kollega. Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Tjänsterna kräver ett av följande:
• Legitimerad psykolog med intresse för föräldra- och utvecklingspsykologi för att vara aktuell som psykolog
• Avlagt psykologexamen för att vara aktuell som PTP-psykolog.
Vi ser oss som en flexibel organisation och diskuterar gärna nya idéer, förslag och möjligheter. Vi söker dig som tycker om och är bra på att jobba självständigt i din profession men också har lätt för att samverka och samarbeta med andra.
För att trivas hos oss klappar ditt hjärta lite extra för de yngsta barnen och för att främja hälsa och förebygga ohälsa senare i deras liv. Du har goda kunskaper kring, eller är nyfiken på att lära dig mer om, små barns utveckling och barnutredningar på basnivå. Du har också ett intresse av att ge stöd och behandling till vuxna på primär nivå.
Som person är du empatisk, trygg och stabil men flexibel i tanken. På ett professionellt sätt anpassar du dig till varje situation. Du tar ansvar för din uppgift och har lätt för att organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmågan att samarbeta.
Vårt erbjudande till dig
Vår främsta styrka är ett stabilt och erfaret gäng psykologkollegor! Vår psykologenhet besitter hög kompetens och stort engagemang och vi kan bland annat erbjuda dig:
• Individanpassat introduktionsprogram och utsedd mentor
• Ett varierat och utvecklande arbete
• Regelbundna träffar med kollegorna i länet
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Stora möjligheter att engagera dig i olika utvecklingsarbeten inom området
• Handledning, både kollegial och via extern handledare
• Möjlighet att arbeta digitalt via videobesök
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Mer information om tjänsten kan lämnas av enhetschef för barnhälsovårdens psykologenhet Nina Bengtsson, telefon 010-242 59 34 alternativt nina.bengtsson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-01-07 men urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1718/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659700