Legitimerad optiker Aoptik Kristinehamn
Fyröringen AB / Optikerjobb / Kristinehamn Visa alla optikerjobb i Kristinehamn
2025-08-12
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fyröringen AB i Kristinehamn
, Kumla
, Örebro
, Askersund
, Töreboda
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och legitimerad optiker till vår nyöppnade verksamhet i Kristinehamn!
Aoptik är en växande optikerkedja, och nu öppnar vi i Kristinehamn! Med fokus på både synhälsa och stil vill vi tillsammans med dig hjälpa invånarna att inte bara se bra, utan även se bra ut.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är en legitimerad optiker med hög social kompetens och förmågan att skapa långvariga relationer med våra kunder. Din lyhördhet och servicekänsla är vägledande i ditt arbete. På Aoptik är kunden alltid i fokus, och din förmåga att bemöta kunder på ett professionellt sätt, samtidigt som du förstår och tillgodoser deras behov, är av yttersta vikt.
Vår verksamhet:
Aoptik samarbetar med branschledande varumärken inom både bågar och glas, samt optisk utrustning. Som en del av vårt nya team i Kristinehamn kommer du att vara en viktig ambassadör för oss och bidra till att sprida vår vision om synhälsa och stil till våra kunder.
Din utveckling:
Erfarenhet inom optikbranschen är en fördel, men vi är framför allt intresserade av din personlighet och ditt engagemang.
Vi erbjuder:
• Frihet under ansvar: Vi tror på att du presterar bäst när du har utrymme att agera och utvecklas inom din roll.
• Härlig arbetsmiljö: På Aoptik har vi en tight gemenskap där samarbete och trivsel är i fokus. Här kommer du att vara en del av en positiv och stöttande teamkultur.
• Högkvalitativa produkter: Du får möjligheten att arbeta med toppmoderna produkter från branschens mest kända varumärken.
• Goda villkor: Vi värdesätter din insats och erbjuder attraktiva förmåner och konkurrenskraftig lön.
Vill du vara med på Aoptiks tillväxtresa och etableringen av vår nya butik i Kristinehamn? Skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av oss.
Intervjuer sker löpande.
Gör skillnad för invånarna i Kristinehamn - tillsammans med oss på Aoptik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: jobb@aoptik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kristinehamn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fyröringen AB
(org.nr 559151-7528), http://www.aoptik.se
Kungsgatan 46 (visa karta
)
681 31 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Aoptik Kristinehamn Jobbnummer
9454939