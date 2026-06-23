Legitimerad Optiker
Optikern I Jämtland AB / Optikerjobb / Östersund Visa alla optikerjobb i Östersund
2026-06-23
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Vill du arbeta i en fristående optikerbutik där kvalitet, personlig service och professionella synundersökningar står i fokus?
Vi växer och söker nu ytterligare en legitimerad optiker som vill vara med och fortsätta utveckla Optikern i Jämtland tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en lugn och professionell miljö där vi prioriterar kvalitet framför stress och där den personliga kontakten med kunden står i centrum.
Vi avsätter gott om tid för synundersökningar och vill ge varje kund den tid och omsorg som behövs för att skapa bästa möjliga upplevelse.
Som optiker hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom optikyrket med stor variation i arbetsdagen.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Synundersökningar
Kontaktlinsanpassningar och uppföljningar
Rådgivning kring glas, bågar och synlösningar
Delaktighet i butikens sortiment, inköp och verksamhetsutveckling.
Möjlighet att följa hela kundresan från synundersökning till färdiga glasögon
Vi har egen verkstad som är en naturlig del av verksamheten och bidrar till den höga kvalitet och service vi vill erbjuda våra kunder.
Vi erbjuder
En trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor, tjänstepension och privat sjukvårdsförsäkring. Tjänsten är i första hand på heltid, men annan omfattning kan diskuteras.
En bra balans mellan arbete och fritid – vi har stängt alla helger och röda dagar (öppet måndag–fredag).
Kontinuerlig kompetensutveckling med möjlighet att delta vid Optometridagarna, Optikmässor och andra relevanta branschevenemang.
En varierad och utvecklande vardag med korta beslutsvägar där du har möjlighet att påverka sortiment, leverantörsval och verksamhetens fortsatta utveckling.
Vem är du?
Är legitimerad optiker
Har ett genuint intresse för synhälsa och kundmöten
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Vill vara med och utveckla en växande lokal verksamhet
Delar vår syn på kvalitet, kompetens och personligt bemötande.
Erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket och vill utvecklas tillsammans med oss.
Om Optikern i Jämtland
Optikern i Jämtland är en fristående optikerbutik i Östersund med stark lokal förankring och långsiktiga kundrelationer.
Vi vill skapa Jämtlands bästa kundupplevelse inom optik genom personliga relationer, expertkunskap och ett genuint engagemang för varje kund.
Tillsammans fortsätter vi utveckla Jämtlands bästa optikerbutik.
Livet i Östersund och Jämtland
För många av oss är Östersund och Jämtland mer än bara en plats att arbeta på.
Här kombineras stadens bekvämligheter med närheten till fjäll, skidåkning, cykling, löpning, fiske och friluftsliv året runt.
För dig som uppskattar balans mellan arbete och fritid är Östersund en fantastisk plats att bo och leva på.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-07-31, men urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till linda@optikernijamtland.se
.
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du varmt välkommen att kontakta:
Linda Skalberg
Ägare, Optikern i Jämtland
Telefon: 070-530 76 29
E-postadress: linda@optikernijamtland.se
Vi välkomnar även dig som är nyfiken på tjänsten och vill ta ett förutsättningslöst samtal innan du bestämmer dig för att söka.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: linda@optikernijamtland.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optikern I Jämtland AB
(org.nr 556632-3449), https://www.optikernijamtland.se
Thoméegränd 16 (visa karta
)
831 34 ÖSTERSUND Kontakt
Ägare, Optikern i Jämtland
Linda Skalberg linda_skalberg@optikernijamtland.se 070-5307629 Jobbnummer
9976023