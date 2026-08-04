Timvikarierande kockar sökes till Marks kommuns storkök
Marks kommun, Socialförvaltningen / Kockjobb / Mark Visa alla kockjobb i Mark
2026-08-04
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Vill du arbeta med matlagning som gör skillnad i människors vardag? Är du utbildad kock och söker ett flexibelt arbete där du får göra skillnad varje dag? Då kan du vara den vi söker!
Som timvikarierande kock i Marks kommun får du ett meningsfullt och varierande arbete där du bidrar till att barn, elever och äldre får goda, näringsriktiga måltider varje dag. Ingen dag är den andra lik och du blir en viktig resurs när våra ordinarie medarbetare är frånvarande.
Bemanningsenheten i Marks kommun rekryterar och samordnar timvikarier till kommunens verksamheter. Uppdragen finns inom förskola, skola och äldreomsorg geografiskt i hela kommunen.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som timanställd hos oss kommer du att arbeta i något av våra kök inom förskola, skola eller äldreomsorg. Du bidrar till att laga och servera goda, näringsriktiga måltider av hög kvalitet.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats men kan bland annat bestå av:
• Tillagning och servering av måltider enligt meny och recept.
• Förberedelser och efterarbete i kök.
• Hantering av specialkost och anpassade måltider.
• Arbete med egenkontroll och livsmedelshygien.
• Disk, städning och övrigt förekommande arbetsuppgifter i kök.
• Beställningar och viss digital administration kopplad till köksverksamhet.
Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor beroende på kökets storlek och organisation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kockutbildning eller annan relevant utbildning inom restaurang- eller storköksverksamhet som arbetsgivare bedömer likvärdigt.
Du har goda kunskaper inom livsmedelshygien, egenkontroll och specialkost samt behärskar svenska väl i både tal och skrift.
För att trivas i rollen är du en flexibel och engagerad person som tar ansvar för ditt arbete. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och bidrar till att skapa en välkomnande miljö på din arbetsplats. Du samarbetar gärna med andra, men känner dig också trygg i att planera och genomföra dina arbetsuppgifter självständigt.
Meriterande får oss är om du som sökande har erfarenhet av arbete i storkök och/ eller innehar B-körkort!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
De flesta uppdrag avser kortare timvikariat där du kan bli bokad med kort eller längre varsel utifrån verksamheternas behov. Arbetet utförs på olika arbetsplatser runt om i kommunen och arbetstiderna varierar beroende på uppdrag.
Vi arbetar med Time Care Pool där du själv registrerar din tillgänglighet och kan styra när du vill arbeta.
Rekryteringens urval påbörjas som tidigast under vecka 34. För att bli aktuell som timvikarie ser vi gärna att du kan börja arbeta inom kort och har möjlighet att vara tillgänglig kontinuerligt under en längre period.
Om du blir aktuell för tjänst måste du uppvisa:
• En giltig ID-handling som t.ex. pass, nationellt ID-kort.
• Ett giltigt körkort om du har körkort
• Ett utdrag ur belastningsregister.
Hos oss får du ett arbete som ger mycket tillbaka. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337930". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Louise Stjernman louise.stjernman@mark.se Jobbnummer
10020483