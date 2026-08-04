Avdelningschef, Klinisk forskningsenhet (KFE), Cancercentrum, Umeå
Region Västerbotten, Cancercentrum / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-08-04
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På Cancercentrum arbetar nästan 400 personer med vård som spänner över intensiv cancerbehandling till palliativ vård. Forskning och utveckling är en viktig del för oss och en förutsättning för att fortsätta utveckla en vård i framkant. Vill du bidra till utvecklingen av framtidens cancervård? Nu söker vi en engagerad och driven avdelningschef till vår kliniska forskningsenhet (KFE) vid Cancercentrum. Den kliniska forskningsenheten är en specialiserad avdelning som arbetar med att driva kliniska studier och prövningar. Vårt uppdrag är att främja medicinsk kunskap och bidra till förbättrad patientvård. Hos oss arbetar cirka 12 medarbetare med olika professionsbakgrunder och tillsammans ansvarar vi för ett flertal kliniska studier i nära samarbete med vården.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
Som avdelningschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och medarbetare och verkar genom ett nära och tillitsbaserat ledarskap. Tjänsten är delad mellan ledarskap och operativt arbete:
50 % ledarskap - utveckling av verksamheten, leda och coacha medarbetare samt säkerställa måluppfyllelse.
50 % kliniskt arbete - självständigt arbete med kliniska studier.
Du blir en del av Cancercentrums ledningsgrupp och förväntas aktivt bidra i klinikens strategiska utvecklingsarbete tillsammans med dina chefskollegor. Tjänsten är en tillsvidareanställning i din grundprofession (heltid), med ett tidsbegränsat chefsförordnande, vanligtvis på 4 år.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning samt erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning. Vidare har du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap med goda resultat och har arbetat aktivt med förbättringsarbete. Det är meriterande om du har disputerat samt om du har genomgått ledarskapsutbildning.
För att trivas i rollen ser vi att du arbetar strukturerat och systematiskt. Som person har du en god samarbetsförmåga, är relationsbyggande och trivs att arbeta i team. Du har också god förståelse för forskningens villkor, inklusive processer och ekonomi. Du är engagerad, kommunikativ och utvecklingsinriktad.
Vill du vara med och utveckla klinisk forskning och bidra till bättre vård för framtidens patienter? Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Cancercentrum Kontakt
Vårdförbundet
Nina Öhman nina.ohman@regionvasterbotten.se Jobbnummer
10020481