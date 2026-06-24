Legitimerad Optiker
Optikern I Jämtland AB / Optikerjobb / Östersund Visa alla optikerjobb i Östersund
2026-06-24
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Hos Optikern i Jämtland är optikeryrket fortfarande ett hantverk.
Vi är en fristående optiker i Östersund med lång erfarenhet och ett fokus på kvalitet, personliga möten och professionalitet.
Vi växer och söker nu ytterligare en legitimerad optiker som vill jobba långsiktigt och tillsammans fortsätta utveckla Optikern i Jämtland. Vi strävar efter yrkesstolthet och arbetsro.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som optiker hos oss får du möjlighet att arbeta i en lugn och professionell miljö där vi prioriterar kvalitet framför stress och där den personliga kontakten med kunden står i centrum.
Vi avsätter gott om tid för synundersökningar och vill ge varje kund den tid och omsorg som behövs för att skapa bästa möjliga upplevelse.
Som optiker hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom optikyrket, med stor variation i arbetsdagen.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Synundersökningar med fokus på syn och ögonhälsa
Hjälpa kunder att hitta individuellt anpassade synlösningar
Rådgivning, Intyg.
Färdigställande av optiska synhjälpmedel
Du får utrymme att arbeta noggrant, bygga relationer och använda din kompetens fullt ut -utan ständig tidspress.
Delaktighet i butikens sortiment, inköp och verksamhetsutveckling.
Möjlighet till att jobba med fördjupade synlösningar t.ex, Sclerala linser, samsynsträning, filterlösningar m.m.
Vi har egen verkstad som är en naturlig del av verksamheten och bidrar till den höga kvalitet och service vi vill erbjuda våra kunder. Det innebär att justeringar, reparationer och glasbyten sker direkt på plats och ger oss kontroll över slutresultatet.
Vi erbjuder:
En trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor, tjänstepension och privat sjukvårdsförsäkring. Tjänsten är i första hand på heltid, men tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
En arbetsmiljö där optikeryrket får ta plats.
Kontinuerlig kompetensutveckling med möjlighet att delta vid Optometridagarna, Optikmässor och andra relevanta branschevenemang.
En varierad och utvecklande vardag med korta beslutsvägar där du har möjlighet att påverka sortiment, leverantörsval och verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi tror att du:
Är legitimerad optiker
Vill arbeta hållbart både för dig själv och kunden.
Trivs i en professionell miljö där kvalitet går före tempo.
Vill vara med och utveckla en växande lokal verksamhet
Livet i Östersund och Jämtland
För många av oss är Östersund och Jämtland mer än bara en plats att arbeta på.
Här kombineras stadens bekvämligheter med närheten till fjäll, skidåkning, cykling, löpning, fiske och friluftsliv året runt.
För dig som uppskattar balans mellan arbete och fritid är Östersund en fantastisk plats att bo och leva på.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-07-31, men urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till linda@optikernijamtland.se
.
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du varmt välkommen att kontakta:
Linda Skalberg
Ägare, Optikern i Jämtland AB
Telefon: 070-530 76 29
E-postadress: linda@optikernijamtland.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: linda@optikernijamtland.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optikern I Jämtland AB
(org.nr 556632-3449), https://www.optikernijamtland.se
Thoméegränd 16 (visa karta
)
831 34 ÖSTERSUND Kontakt
Ägare, Optikern i Jämtland
Linda Skalberg linda_skalberg@optikernijamtland.se 070-5307629 Jobbnummer
9977953