Legitimerad lärare till Vuxenutbildningen
2026-03-03
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Vuxenutbildningen är en del av Kompetenscentrum, där vi arbetar tillsammans med utbildning, arbetsmarknads- samt integrationsfrågor.
Vi utbildar elever inom såväl svenska för invandrare som kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Vi har även yrkes- och lärlingsutbildningar, i samarbete med Göteborgs Regionen samt erbjuder validering inom våra yrkesutbildningar.
På vuxenutbildningen arbetar vi tätt i arbetslag och denna tjänst innebär att du främst kommer ha din tillhörighet i arbetslaget för gymnasiala och grundläggande kurser, men du kommer också att samarbeta med kollegor från övriga enheten. Vi söker dig som inspireras av att jobba i team med andra och som vill vara delaktig i att forma arbetet på Kompetenscentrum Kungälv.Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Vuxenutbildningen har du tillsammans med dina kollegor ett gemensamt ansvar för alla våra elever. Du är van vid att arbeta tillsammans i arbetslag och ser nytta med att gemensamt utvecklingsarbete kring pedagogiska frågor.
Vi använder Office 365 (Sharepoint/Teams) som vår lärplattform och Edlevo som vårt elevsystem. Vi ser gärna att sökanden har erfarenhet av dessa/motsvarande system samt stor vana av digitalt arbete. Vi arbetar bland annat med kameror i klassrummet för att öka möjligheten till lärande för de elever som inte kan närvara fysiskt vid ett lektionstillfälle. Förutom våra ordinarie veckovisa arbetslagmöten har vi avsatt två timmar varannan onsdag, där arbetslagen kollegialt bedriver skolutveckling med det pedagogiska lärandet i fokus.
I denna tjänst ingår klassrumsundervisning i samhällskunskap för elever som läser för gymnasiebehörighet samt för våra undersköterskeelever som läser samhällskunskap för sin skyddade yrkestitel. Religion erbjuder vi som hybridundervisning i syfte att erbjuda elever i vårt närområde möjlighet att följa lektionen digitalt och live i Kungälv från sina hemklassrum tillsammans med elever på plats.Kvalifikationer
• Du har lärarlegitimation samt yrkeserfarenhet.
• Du har arbetat med vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Inom detta uppdrag kommer du att ha undervisning i gymnasiala kurser i ämnesområdena samhällskunskap och ett annat ämne, främsta önskemål är religion.
Erfarenhet av att arbeta med elever med svenska som andraspråk är meriterande.
Hybridundervisning är en del av vårt digitala utvecklingsarbete på skolan. Därför önskar vi att du är bekant med tekniken och bekväm med att undervisa digitalt.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
