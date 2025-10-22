Legitimerad lärare i geografi
Föreningen Stefanskolan / Grundskollärarjobb / Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
Stefanskolan är en kristen friskola med årskurs F-9. Skolan är belägen i det trevliga området Ängbyplan i Bromma. Ett trivsamt, lugnt och tryggt område med goda parkeringsmöjligheter och nära tunnelbana.
Stefanskolan arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och har nolltolerans mot mobbning för att skapa en trevlig atmosfär och personlig omsorg för barnens bästa.
Vi tror att goda kunskaper är vägen till framgång. Med kunskap om olika lärostilar arbetar vi aktivt för att alla barn ska bli bra på att läsa, skriva och räkna. Elevhälsoarbetet är högt prioriterat och vi har ett härligt och engagerat elevhälsoteam som älskar att göra skillnad för våra elever och som dessutom ges förutsättning för det.
Vi söker
Nu söker vi en legitimerad lärare i geografi för åk 4-9. Tjänsten är ungefär 15 %.
Vi har positiv tillväxt och har stora ambitioner och därför bör du tycka om att vara del i att påverka, förbättra och tillsammans med andra bidra till att göra skolan än mer fantastisk.
Skolan präglas av ett gott klimat, engagemang och värme.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du delar vår värdegrund. Du ska ha ett stort engagemang och tålamod, vara välplanerad samt ha struktur över dagen och alltid vara steget före. Du ska:
• vara behörig och legitimerad
• ha erfarenhet som grundskolelärare
• vara trygg och tydlig i din roll och skapa god studiero.
• tycka om och ha förmåga att skapa bra relationer med elever och vuxna
• älska att göra skillnad för våra elever, att ge dem en god grund och alltid värna deras potential och integritet.
Vi tar emot ansökningar löpande.Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse.
Arbetstid
15 %. Vi tillämpar provanställning.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Skicka ansökan till: jobbssk@petrusgruppen.se
OBS. skriv "ansökan geografi " som meddelande i mailet.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: jobbssk@petrusgruppen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Stefanskolan
Tegnebyvägen 30 (visa karta
)
168 55 BROMMA Arbetsplats
Stefanskolan Jobbnummer
9569107