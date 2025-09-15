Legitimerad lärare 1-3, vikariat

Stift S:T Eriks Katolska Skola / Grundskollärarjobb / Stockholm
2025-09-15


Visa alla jobb hos Stift S:T Eriks Katolska Skola i Stockholm

S:t Eriks katolska skola är en fristående F-9 skola med anor från slutet av 1700-talet.
Hela verksamheten präglas av ledordet ÄRVA som står för ärlighet, respekt, vänlighet och ansvar. Skolan har drygt 220 elever och hög lärartäthet.
Sedan 1967 bedrivs verksamheten i Enskede med goda tillgång till kommunikationer.
En av våra lågstadielärare går på mammaledighet. Vi söker därför dig som vill vara hennes långtidsvikarie under vårterminen 2026 med början i januari. Du är en legitimerad lärare och har erfarenhet av att undervisa elever på lågstadiet. Tjänsten kan eventuellt komma att förlängas.
Upplysningar lämnas av rektor Mats Hansén 08-121 494 01 eller 070-417 10 81.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: rektor@sterik.net

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stift S:T Eriks Katolska Skola, http://www.sterikskatolskaskola.se
Enskedevägen 71-73 (visa karta)
122 38  ENSKEDE

Arbetsplats
S:t Eriks Katolska Skola Enskede

Kontakt
Rektor
Mats Hansén
rektor@sterik.net
0812149401, 0704171081

Jobbnummer
9508383

