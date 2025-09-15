Legitimerad lärare 1-3, vikariat

S:t Eriks katolska skola är en fristående F-9 skola med anor från slutet av 1700-talet. Hela verksamheten präglas av ledordet ÄRVA som står för ärlighet, respekt, vänlighet och ansvar. Skolan har drygt 220 elever och hög lärartäthet. Sedan 1967 bedrivs verksamheten i Enskede med goda tillgång till kommunikationer. En av våra lågstadielärare går på mammaledighet. Vi söker därför dig som vill vara hennes långtidsvikarie under vårterminen 2026 med början i januari. Du är en legitimerad lärare och har erfarenhet av att undervisa elever på lågstadiet. Tjänsten kan eventuellt komma att förlängas. Upplysningar lämnas av rektor Mats Hansén 08-121 494 01 eller 070-417 10 81.