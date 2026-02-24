Legitimerad läkare till vårdcentral
Distriktsläkarna i Västra Götaland AB / Läkarjobb / Mölndal Visa alla läkarjobb i Mölndal
2026-02-24
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Distriktsläkarna i Västra Götaland AB i Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stimulerande miljö där du får växa i din yrkesroll? Då är du varmt välkommen till vårt team!
Vi söker dig som är legitimerad läkare med ett genuint intresse för primärvårdens bredd och variation.
Just nu söker vi efter en läkare som kan förstärka vårt team under tiden som våra ST-läkare är iväg på längre randningar och föräldraledighet. Vi har i nuläget ingen ledig plats för ST-läkare men om vi trivs med varandra, så ser vi gärna till möjigheten att ansökan om dispens för ytterligare en ST-läkare. Vi kan dock inte garantera en ST-plats hos oss.
Hos oss får du tillgång till handledning och stöd ifrån erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Vårdcentralen i Mölndal har cirka 7 300 listade patienter - en siffra som stadigt växer. Vi är idag omkring 20 medarbetare som tillsammans bildar ett engagerat och kompetent team.
Vår vision är att erbjuda vård av hög kvalitet med god tillgänglighet. Det ska vara enkelt för våra patienter att nå oss, oavsett om det sker via telefon, digitala tjänster eller fysiska besök. Vi tror att detta, i kombination med vårt professionella bemötande, ligger bakom våra höga betyg och fina omdömen.
Vi ser våra medarbetare som vår största tillgång. Därför arbetar vi aktivt för att skapa en god arbetsmiljö, där arbetsglädje, delaktighet och möjligheten att ta tillvara på varandras kompetenser står i fokus.
Vi erbjuder dig:
En trivsam arbetsplats med kompetenta och hjälpsamma kollegor samt en lärorik miljö med välfungerande rutiner och arbetssätt.
Korta beslutsvägar och stort lokalt inflytande.
Möjlighet att påverka din arbetssituation.
En arbetsgivare som värdesätter förtroende, delaktighet och arbetsglädje.
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare och intresse utav allmänmedicin.
Är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad.
Har ett empatiskt och engagerat förhållningssätt.
Vi är nu i behov utav förstärkning, under våren, sommaren och året ut.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonstiden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: linn.nordlund@distriktslakarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktsläkarna i Västra Götaland AB
(org.nr 559053-0688), http://www.distriktslakarna.se
Jungfruplatsen 2 (visa karta
)
431 48 MÖLNDAL Arbetsplats
Distriktsläkarna Mölndal Vårdcentral och BVC Kontakt
Verksamhetschef
Linn Nordlund linn.nordlund@distriktslakarna.se 0708952544 Jobbnummer
9761624