Legitimerad Läkare
2026-04-01
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-04-01Om företaget
Närhälsan Biskopsgården vårdcentral ligger på Hisingen i Södra Biskopsgården med runt 12 000 listade patienter.
Hos oss får du ett stimulerande arbete i ett mångkulturellt område. Vår verksamhet präglas av patientsäkerhet, servicekänsla och gott bemötande på alla nivåer. Här har vi roligt tillsammans och söker nu dig som vill bli en del av vårt team. Viktigast för oss är att du har ett engagemang och ett genuint intresse för våra patienter. Vi arbetar i positiv anda med ständiga förbättringar och nytänkande, där du kommer vara en viktig del i vår fortsatta utveckling.
Vi fortsätter att stärka och utveckla vår verksamhet - därför söker vi nu en legitimerad läkare som vill bli en del av vårt växande team!
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar självständigt och omväxlande med mottagningsarbete. Handledning tillgodoses av erfaren specialist, som ger dig stöd och kunskapsutbyte. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Är du intresserad av ett fritt och omväxlande arbete med patienten där din och dina arbetskamraters arbetsmiljö är i fokus är det här arbetet för dig.
Du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård samt har intresse för primärvård och att göra ST-tjänstgöring inom allmänmedicin. Du innehar språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som är lyhörd och har ett gott bemötande eftersom du i arbetet träffar många olika patienter på vårdcentralen. Du arbetar självständigt och är trygg i att fatta egna beslut, samtidigt som du bidrar med engagemang och initiativ till verksamhetens utveckling. Du trivs med teamarbete och samarbetar gärna med kollegor och samarbetsparter för att tillsammans skapa en vårdmiljö präglad av kvalitet, tillit och omtanke.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning och ST-tjänstgöring.
För dig som utbildat dig till läkare utomlands och inte gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, omfattas av de nya bestämmelserna gällande Bastjänstgöring från 1 juli 2021. Bastjänstgöring för läkare (BT) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT innan eller som inledande del av din ST.
Välkommen med din ansökan!
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1732".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Biskopsgården vårdcentral Kontakt
Birgitta Ekman, Vårdcentralchef 072-2053875
