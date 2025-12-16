Legitimerad Fysioterapeut
Du vill något.
Det vill vi med!
Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, förändra, uppleva och utvecklas. Tanum är kommunen för dig som vill något, som vill bo och jobba i en fantastisk del av Bohuslän.
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi kan vi erbjuda dig en 100% tillsvidare tjänst. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Ditt jobb är viktigt
I Tanums kommun tillhandhåller vi rehabilitering för personer inskrivna i en kommunala hälso- och sjukvården i ordinärt boende och särskilt boende, korttidsenhet samt inom LSS.
Arbetet är varierande och det kräver gott samarbete med andra yrkesgrupper både internt och externt. Hos oss ingår du i team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta aktivt med habilitering och rehabilitering, handledning av personal, ansvara för bedömning, behandling, träning, vårdplanering, uppföljning samt hjälpmedelstutprovning. Du skapar förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt utifrån ett individcentrerat förhållningssätt med fokus på det friska. Du provar också ut och förskriver hjälpmedel och genom rehabiliterande insatser skapar en meningsfull och välfungerande vardag för den enskilde individen
Det här är du
Vi söker dig om är legitimerad fysioterapeut. Vi värdesätter egenskaper som flexibilitet och god social kompetens. Vi är måna om vår gemenskap och sätter stort värde på bra kommunikation. Du har förmåga att arbeta i team samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Har helhetssyn kring patienten med nytänkande och reflekterande förhållningssätt Du ansvarar för planering av ditt är på ett organisatoriskt och strukturerat sätt. Men kan också göra omprioriteringar när mer akuta insatser krävs. Du är trygg i IT-baserad journalsystem och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Tidigare erfarenheter inom kommunal hälso-och sjukvård och/eller inom funktionsstöd/habilitering är meriterande. Körkort är ett krav eftersom du ofta jobbar hemma hos omsorgstagarna.
Vi erbjuder dig goda arbetsvillkor i ett trevlig arbetsklimat med nära kollegialt samarbete. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 2500 kronor per år.Publiceringsdatum2025-12-16Övrig information
Individuell lön och andra anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Ange löneanspråk. Rekryteringsarbetet kommer att påbörjas under ansökningstiden. Du är varmt välkommen med frågor till avdelningschef Camilla Nyberg telefon 0525-183 23.
Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter på 0525-18000.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
