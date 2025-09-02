Legitimerad förskollärare
2025-09-02
Ockelbo kommun är en Plats att växa och vi som arbetar här värnar om våra medborgare och att ständigt utveckla kommunen. Vår vision är att vara en attraktiv arbetsgivare och att vi som arbetar här är stolta och engagerade i våra arbeten. En viktig framgångsfaktor tror vi är att skapa samma möjligheter att växa för våra medarbetare som för våra medborgare och i vår lilla kommun med ca. 500 medarbetare finns det möjligheter att göra skillnad - på riktigt! Här arbetar alla verksamheter i närhet till varandra och med korta beslutsvägar blir delaktighet och möjlighet att påverka en naturlig del i vardagen.
Vi erbjuder alla våra månadsanställda medarbetare olika förmåner bl.a. möjlighet att semesterdagsväxla så beroende på ålder kan du ha upp emot 37 semesterdagar på ett år. Vi har även 2 000 kr i friskvårdsbidrag varje år samt tillgång till Falck Personalstöd. För oss är det också viktigt att alla medarbetare har möjlighet att kunna förena arbetsliv med privatliv.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Som förskollärare ansvarar du för att leda de målstyrda processerna i undervisningen utifrån styrdokumenten. I arbetet ingår pedagogiskt arbete i barngrupp, planering av utbildning, dokumentation, uppföljning samt utvärdering av utbildningen enligt beslutande mål och riktlinjer.
Du tillsammans med arbetslaget ansvarar för att genomföra utbildningen på förskolan, både enskilt och i grupp.
Vi söker dig som har förskollärarexamen och lärarlegitimation. Du är väl förtrogen med förskolans styrdokument och utvecklar arbetet på förskolan i enlighet med dessa.
Du är öppen, drivande och har lätt för att kommunicera med barn, kollegor och vårdnadshavare. Som person är du ansvarskännande och har lätt för att skapa tillit. Du ser samarbete som en självklar del i ditt arbete och delar gärna med dig av dina erfarenheter och kunskaper, samtidigt som du är öppen för nya arbetssätt.
Då god kommunikation är av stor vikt för att lyckas i denna tjänst är det ett krav att du besitter god förmåga till att utrycka dig i svenska, både i tal och i skrift.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Tjänsten är tillsvidare men provanställning kan komma att tillämpas.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Bor du utanför Ockelbo?
Det är närmare än du tror; med X-trafik tar det 22 minuter från Gävle, 35 minuter från Sandviken och 35 minuter från Bollnäs att komma hit.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
