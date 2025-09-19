Legitimerad djursjukskötare Eskilstuna
Evidensia Sverige AB / Djurskötarjobb / Eskilstuna
Vill du ha en fin gemenskap med goda arbetskamrater?
Variation och utveckling?
Här är jobbet för dig.
Om jobbet: Vi söker en legitimerad djursjukskötare till en varierad tjänst där du får möjlighet att utvecklas och arbeta i flera positioner. Polikliniken är navet men här finns dagar i reception/butik och dagar på operation/tand. Då vi redan har många erfarna legitimerade djursjukskötare anställda så kan vi utforma jobbet tillsammans med dig. Vad vill du utveckla och vad behöver du för att komma vidare i ditt yrkesliv?
Vad erbjuder vi?
Vi flyttade till helt nyrenoverade fräscha lokaler för två år sedan. Vi har på första våningen reception, butik, poliklinik, röntgen och ultraljud. Självklart har katterna sin egen poliklinikdel. På andra våningen har vi intagsrum för narkos och operation och tand. Här finns även våra fina personalutrymmen. Vi är väl uppdaterade när det gäller gasnarkosapparatur och har dubbla tandbord. Vi har hög kompetens inom medicin och dagkirurgi, tand, hud, lab och kaniner/gnagare. Arbetet är dagtid vardagar men vi har kvällsöppet med begränsad mottagning en kväll i veckan. Vi har en familjär stämning där vi bryr oss om varandra och hjälper varandra.
Vem söker vi? Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare. Du kan vara nyutexaminerad och behöva mycket stöd och hjälp eller ha en lång erfarenhet med önskemål om mer specialiserade uppgifter t ex inom narkos eller tand. Det viktigaste är dina personliga egenskaper där du ska passa väl in i vår grupp och bidra till ett gott samarbete på arbetsplatsen och nöjda djurägare och djur.
Ort: Eskilstuna, centralt i staden, tre minuters gångväg från tågstationen, detta innebär goda möjligheter att tågpendla till arbetet från Stockholm/Sörmland/ Västmanland.
Omfattning: tillsvidaretjänst 80 % men omfattning kan diskuteras.
Sista dag att ansöka är 20250928 Urval sker löpande, ansök därför så fort som möjligt.
För information: Ring klinikchef och veterinär Annika Henschen telefon 070-2062224
Mycket välkommen med din ansökan!
Evidensia Djurkliniken Eskilstuna är en väletablerad djurklinik centralt i Eskilstuna som tar emot hund, katt, kanin, gnagare. Efter flytten 2023 fick vi ännu bättre möjligheter att hjälpa våra djur och djurägare i Eskilstuna med stora luftiga lokaler. Vi har en modern klinik inrymd i en gammal kulturbyggnad. Här finns poliklinik, butik, dagoperation, tandmottagning, röntgen, ultraljud, laboratorium med egen BMA.
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Evidensia Sverige AB
(org.nr 556931-2712), https://evidensia.se/ Arbetsplats
Evidensia Djursjukvård Kontakt
Annika Henschen annika.henschen@evidensia.se 07020262224
9518460