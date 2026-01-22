Legitimerad audionom (Nyköping)
2026-01-22
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Linköping
, Stockholm
, Sundbyberg
Audika är en del av Demant och vi är Sveriges ledande privata aktör inom hörselvård med över 30 hörselkliniker i södra och mellersta Sverige och ca 200 medarbetare.
Sedan 2016 har vi arbetat med att hjälpa människor nå sin fulla hörselpotential. Vi kombinerar den senaste tekniken med de främsta experterna och hjälper över 10 000-tals människor årligen till ökad livskvalitet genom bättre hörselhälsa.
Vi värdesätter att vi alla är olika och våra medarbetare har varierande bakgrund och kompetens. Vi utgår därför också alltid från kundens specifika behov för att hitta den individanpassade lösningen som passar kunden bäst.
Vill du vara med och göra skillnad och hjälpa andra att börja att älska sina öron, då vill vi höra från dig!
Har du hört? - erfaren legitimerade audionom till Nyköping
Det här är mer än ett jobb - det är en chans att förändra liv, att ta stort eget ansvar, utvecklas och bidra till något som verkligen betyder något!
Varje gång du hjälper någon att höra bättre, skapar du möjligheten till meningsfulla samtal, glädje och gemenskap - och bidrar till ett rikare och mer aktivt liv- till en bättre livskvalitet.
Hos Audika får du möjligheten att göra skillnad - på riktigt. Det handlar om att ta stort eget ansvar och bli en trygg punkt för människor som behöver dig.
Vi söker dig som är erfaren legitimerad audionom, som är trygg i sin profession och har gedigen kunskap inom audiologi. Eftersom kliniken i Nyköping är en enmansklinik kommer du att arbeta självständigt och ta hand om hela kundresan - från att registrera och administrera besök, till att genomföra hörselrehabilitering och sköta all administration på kliniken. Du brinner för att skapa förtroende och trygghet i mötet med kunder och vill bidra till något som verkligen betyder något.
Om rollen
Som erfaren legitimerad audionom hos Audika får du chansen att:
* Vara med och utveckla vår klinik i Nyköping genom att etablera förtroende och skapa långsiktiga relationer med människor i närområdet - så att fler får tillgång till bättre hörsel och bättre livskvalité.
* Hjälpa fler personer att höra bättre genom individanpassade hörselrehabiliteringar enligt Audikas kvalitativa arbetssätt och struktur .
* Arbeta självständigt med stort eget ansvar och aktivt bidra till verksamhetens utveckling och förbättring enligt Audikas uppsatta mål.
* Utföra hörselrehabiliteringar, hörapparatsutprovningar samt utprovningar av arbetshjälpmedel och individuellt anpassade hörselskydd.
* Representera Audika för kunder, patienter och samarbetspartners - med stöd från vårat supportkontor och kollegor med lång erfarenhet.
* Samarbeta med din närmaste ledare och kollegor för att utveckla verksamheten genom att komma med förslag och lösningar som förbättrar klinikens tjänster och erbjuda enastående hörselvård.
Vem söker vi?
* Legitimerad audionom med minst 5 års arbetslivserfarenhet.
* Lösningsorienterad, ansvarstagande och relationsskapande.
* Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.
* Stark vilja att alltid erbjuda de bästa lösningarna för kunden.
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Audikas erbjudande
* En kultur med starka värdegrunder: vi skapar förtroende, vi är lagspelare, vi skapar innovativa lösningar, vi har en kan-göra-attityd.
* Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
* Kollektivavtal, tjänstepension och förmåner som friskvårdsbidrag.
* Strukturerad onboarding och kompetensutveckling via Audika Academy.
* Möjlighet till semester redan första året.
* Stöd från supportkontor och kollegor med stor erfarenhet.
* Egen utrustning.
* Audiologisk strategi och strukturerat arbetssätt.
Så här ansöker du:
* Skicka in CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och din erfarenhet.
* Stor vikt kommer läggas på din styrka i att bygga relationer och skapa förtroende i mötet med människor baserat på livserfarenhet, audiologikompetens och social förmåga.
* Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Har du frågor? Kontakta oss gärna - vi ser fram emot att höra från dig och utforska möjligheterna tillsammans! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "36551-43922766".
Detta är ett heltidsjobb.
Audika AB (org.nr 556685-5655)
Tatjana Ahacic Konjicki +46 76 721 79 16
Tatjana Ahacic Konjicki +46 76 721 79 16 Jobbnummer
9700914