Legitimerad audionom (Auditiva Linköping)
2026-02-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vill du arbeta där din arbetsinsats faktiskt gör skillnad, där du känner dig uppskattad och där du har möjligheten att göra ett riktigt bra jobb?
Auditiva Linköping är en liten leverantörsoberoende privat aktör inom hörselvård som nu söker en engagerad och nyfiken legitimerad audionom.Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Auditiva startades som ett svar på de långa vårdköerna i Östergötland med en tro på att kunna göra skillnad genom att öka tillgängligheten av hörselvård. Kunderna påtalar dagligen hur stort behovet är och visar stor tacksamhet för den höga tillgängligheten genom att rekommendera oss till sina nära och kära vilket gör att den redan fullbokade kalendern ständigt fylls på.
Auditiva arbetar på uppdrag av Region Östergötland för att utföra primär hörselrehabilitering, vilket är verksamhetens huvudfokus.
Inga säljkrav - hög tillgänglighet och kundnöjdhet står i fokus.
Kliniken ligger centralt i en nyrenoverad lokal och är utrustad med de senaste arbetsredskapen inom diagnostik och hörapparatanpassning, liksom system för att underlätta och minska administration.
Hos oss är det småskaligt på riktigt: korta beslutsvägar, nära samarbete och stort professionellt förtroende. Vi lägger stor vikt vid hög tillgänglighet för våra kunder - de ska snabbt få hjälp, tydliga besked och ett tryggt omhändertagande.
Eftersom verksamheten är ny får du en unik chans att vara med och forma den. Som medarbetare har du reell möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och utveckling av kliniken för en effektivare vård. Arbetsgivaren är närvarande i vardagen, lyssnar på dina idéer och ser ditt arbete - uppskattning ska visas genom handling, inte bara genom ord.
OBS! ensamarbete kan förekomma.Arbetsuppgifter
Du förväntas arbeta självständigt med flera olika områden.
• Hörselrehabilitering - (behovsbedömningar, hörapparatsutprovningar, justeringsbesök, utvärderingar).
• Eftervård - (servicebesök, uppföljningsbesök)
• Rådgivning
• Hörselskydd
• Försäljning av förbrukningsartiklar
• Inleverans och inregistrering av leveranser
• Kontakt med kunder och leverantörer via e-post och telefon.
Arbetet ger daglig variation och möjlighet att bygga långsiktiga relationer med såväl kunder som kollegor inom hörselvårdbranschen.
Auditiva strävar efter goda kontakter och syftar till att ta ansvar i den samlade hörselvården i Östergötland. Vi har goda kontakter med hörapparatsleverantörer, intresseorganisationer och Hörselvården Region Östergötland.
Vi söker dig som
Är legitimerad audionom
Trivs med självständigt arbete och eget ansvar
Har ett genuint patientfokus och god kommunikativ förmåga
Är strukturerad men flexibel
Erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket och vill utvecklas snabbt i en trygg miljö.
Vi erbjuder
Full patientbok från start
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tjänstepension och förmåner som friskvårdsbidrag.
Nyrenoverad arbetsmiljö med närhet till stadkärnan
Moderna mät- och anpassningssystem
Möjlighet att påverka verksamheten och din arbetsdag
En arbetsgivare som ser, lyssnar och uppskattar dig som medarbetare
Kompetensutveckling och produktutbildningar
Konkurrenskraftiga villkor
Hos oss ska det kännas meningsfullt och vara roligt att gå till jobbet!
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid intresse skickas CV och personligt brev till kontakt@auditiva.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: kontakt@auditiva.se Arbetsgivarens referens
