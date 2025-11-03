Legitimerad arbetsterapeut.
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut, gärna med vidareutbildning inom neurologi till vårt rehabteam.
Om tjänsten
Utöver eventuell neurorehabilitering omfattar arbetet även traditionella arbetsuppgifter inom primärvårdens arbetsterapi, exempelvis:
Handrehabilitering
Bedömning och förskrivning av hjälpmedel
Bostadsanpassning
Rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och utmattning
Gruppverksamhet såsom BOA, Stresskola, Hållbar vardag och ADHD-skola
Teambesök med fysioterapeut, läkare eller sjuksköterska vid behov
Hembesök och handledning av studenter
Vi arbetar både individuellt och i grupp, och alltid med patientens bästa i fokus. Journalsystem:
Webdoc.
Om oss
Wästerläkarnas rehabenhet erbjuder arbetsterapi och fysioterapi för patienter i alla åldrar, med alla typer av diagnoser. Idag består vårt team av:
13 fysioterapeuter
5 arbetsterapeuter
1 logoped
1 administratör
Vi delar lokaler med vårdcentralen Wästerläkarna Redegatan samt BVC, vilket möjliggör ett nära och effektivt samarbete med läkare och sjuksköterskor.
Wästerläkarna har funnits sedan 1994 och bedriver idag två vårdcentraler med över 30 000 listade patienter. Vi är ett personligt företag som drivs av tre allmänläkare och kännetecknas av hög kvalitet, tillgänglighet och ett starkt engagemang för både patienteroch medarbetare. Vi har fått toppbetyg av våra patienter vid flera oberoende undersökningar
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Har god kunskap inom handrehabilitering och stressrelaterad ohälsa
Har gärna erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning och bostadsanpassning
Är flexibel, självgående och har god samarbetsförmåga
Har gärna erfarenhet från primärvården (meriterande)
Vi erbjuder:
En stimulerande och varierad tjänst inom både neuroteam och primärvård
Ett erfaret och engagerat team
Möjlighet till kompetensutveckling
Anställningsvillkor
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning
Lön: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Ansökan skickas till: pia.ringius@wasterlakarna.se
Kontakt
Pia Ringius
Enhetschef / Leg. Fysioterapeut
Telefon: 0702-01 46 49
Adress: Redegatan 1B, Västra Frölunda
