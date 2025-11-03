Legitimerad arbetsterapeut.

Wästerläkarna AB / Sjukgymnastjobb / Göteborg
2025-11-03


Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wästerläkarna AB i Göteborg

Vi söker en legitimerad arbetsterapeut, gärna med vidareutbildning inom neurologi till vårt rehabteam.
Om tjänsten
Utöver eventuell neurorehabilitering omfattar arbetet även traditionella arbetsuppgifter inom primärvårdens arbetsterapi, exempelvis:

Handrehabilitering

Bedömning och förskrivning av hjälpmedel

Bostadsanpassning

Rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och utmattning

Gruppverksamhet såsom BOA, Stresskola, Hållbar vardag och ADHD-skola

Teambesök med fysioterapeut, läkare eller sjuksköterska vid behov

Hembesök och handledning av studenter

Vi arbetar både individuellt och i grupp, och alltid med patientens bästa i fokus. Journalsystem:
Webdoc.

Om oss

Wästerläkarnas rehabenhet erbjuder arbetsterapi och fysioterapi för patienter i alla åldrar, med alla typer av diagnoser. Idag består vårt team av:

13 fysioterapeuter

5 arbetsterapeuter

1 logoped

1 administratör

Vi delar lokaler med vårdcentralen Wästerläkarna Redegatan samt BVC, vilket möjliggör ett nära och effektivt samarbete med läkare och sjuksköterskor.

Wästerläkarna har funnits sedan 1994 och bedriver idag två vårdcentraler med över 30 000 listade patienter. Vi är ett personligt företag som drivs av tre allmänläkare och kännetecknas av hög kvalitet, tillgänglighet och ett starkt engagemang för både patienteroch medarbetare. Vi har fått toppbetyg av våra patienter vid flera oberoende undersökningar

Vi söker dig som:

Är legitimerad arbetsterapeut

Har god kunskap inom handrehabilitering och stressrelaterad ohälsa

Har gärna erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning och bostadsanpassning

Är flexibel, självgående och har god samarbetsförmåga

Har gärna erfarenhet från primärvården (meriterande)

Vi erbjuder:

En stimulerande och varierad tjänst inom både neuroteam och primärvård

Ett erfaret och engagerat team

Möjlighet till kompetensutveckling



Anställningsvillkor

Anställningsform: Heltid, tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning

Lön: Enligt överenskommelse

Löneform: Månadslön

Tillträde: Enligt överenskommelse



Ansökan

Sista dag att ansöka är 2025-12-05

Ansökan skickas till:

pia.ringius@wasterlakarna.se



Kontakt
Pia Ringius

Enhetschef / Leg. Fysioterapeut

Telefon: 0702-01 46 49

Adress: Redegatan 1B, Västra Frölunda

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: pia.ringius@wasterlakarna.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsterapeut".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wästerläkarna AB (org.nr 556782-3819), https://wasterlakarna.se/rehab/
Hängpilsgatan 3 (visa karta)
426 77  VÄSTRA FRÖLUNDA

Arbetsplats
Wästerläkarna AB

Kontakt
Enhetschef Rehab
Pia Ringius
pia.ringius@wasterlakarna.se

Jobbnummer
9586112

Prenumerera på jobb från Wästerläkarna AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wästerläkarna AB: