Legimiterad Psykolog till BUP Sollentuna
Vill du vara med och göra skillnad för barn och ungdomar i behov av psykiatrisk specialistvård? Då ska du söka till oss på BUP Sollentuna! Vi söker nu en legitimerad psykolog med KBT-utbildning och starkt intresse för barn- och ungdomspsykiatri.
BUP Sollentuna är en specialistenhet för barn och ungdomar mellan 0-17 år med medelsvår till svår psykiatrisk problematik. På vår mottagning arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Vi arbetar utifrån BUP Stockholms processkartor för bedömning, utredning och behandling. Den största patientgruppen är barn och ungdomar med ångest och depression. Utöver detta grunduppdrag är även mottagningen specialiserad på behandling med FBT samt TF-KBT. Vi söker därför en psykolog med intresse för FBT och TF-KBT som vill jobba med oss.
Mottagningen ligger nära Sollentuna centrum och flera kommunikationer med bara 16 minuters pendeltågsresa från Centralen.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är barn- och ungdomspsykiatriskt arbete i öppenvård i form av primärt barnpsykiatrisk diagnostik och psykologisk behandling. Det kan även förekomma neuropsykiatriska utredningar.
Vi söker en psykolog med intresse för - och gärna erfarenhet av - traumarelaterade tillstånd och PTSD, samt ätstörningsproblematik.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Det är meriterande om du har erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri.
Meriterande är arbetslivserfarenhet efter studierna av en eller flera av följande:
Barn- och ungdomspsykiatriskt arbete och/eller specialistpsykiatrisk öppenvård
Gruppbehandling
TF-KBT FBT
Neuropsykiatriska utredningarDina personliga egenskaper
Som person är du självgående samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du har förmåga att anpassa dig efter nya situationer och skapa goda relationer med patienter, deras anhöriga och kollegor. Du trivs med ordning och reda. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
Då intervjuer kommer att ske löpande ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Specialiserad Öppenvård Sollentuna är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2216". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Sollentuna Kontakt
Ulrika Nilsson, enhetschef 08–12352298 Jobbnummer
9819201