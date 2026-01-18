Leg Tandläkare i Centrala Göteborg
2026-01-18
Vi på Linnétandvården erbjuder dig ett jobb med hög kvalitativ tandvård. Vi jobbar i team och utför alla behandlingar på plats så som Invisalign, implantatkirurgi, lättare benrekonstuktion, avancerad protetik mm. Vi har även gott samarbete med alla specialiteter.
Patienter som söker till oss söker tandvård av högsta kvalitet och vi har inriktat oss på "Hollywood Smile... but do it right konceptet" och har många omfattande komplicerade fall.
Vårt team består av 2 tandläkare, 1 tandhygienister och 4 tandsköterskor.
Då vi växer är vi nu i behov av en engagerad tandläkare med energi och vilja att hjälpa våra patienter till en bättre munhälsa. Du ska ha några års erfarenhet som tandläkare.
Vi söker Dig som kan bidra med positiv stämning på arbetsplatsen och har god social förmåga.
Hos oss har du möjlighet att få inflytande över din arbetssituation och arbetstider.
Vi arbetar med Opus.
Goda kunskaper i svenska, i språk och skrift är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: ingrid.silva@linnetandvarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ingrid Silva AB
Linnégatan 5
413 04 GÖTEBORG
