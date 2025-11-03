Leg. sjuksköterska/distriktsköterska, Vårdcentralen Boxholm
Vi säker dig som har erfarenhet av att arbeta som leg.
sjuksköterska eller distriktsköterska inom primärvård. Varmt välkommen att söka vikariat på 60 % för perioden 1 december 2025 till och med 31 augusti 2026.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177 och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede. Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklings-möjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen i Boxholm är en mindre vårdcentral och har ett väl inarbetat team som månar om varandra. Här erbjuder vi ett omväxlande och stimulerande arbete på en arbetsplats med god stämning, bra laganda, där vi hjälps åt med patienten i centrum. Som vårdcentral är vi en viktig del av samhället för att skapa trygghet i vardagen. Målet är att vara tillgänglig och möta medborgarna med respekt och med hög kompetens. Vi som arbetar här har ett bra arbetsklimat och högt till tak som gör det möjligt för alla att delta i framtidens utmaningar. I glesbygden har vårdcentralen en framträdande roll och handlägger en stor variation av medicinska frågeställningar, allt från akuta patienter till äldremottagning och BVC.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad sjuksköterska alternativt distriktsköterska som har erfarenhet av att arbeta inom primärvård. Dina arbetsuppgifter är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en sjuksköterske-mottagning och läkarmottagning inom primärvård. Det innebär både planerade besök och att bedöma direktsökande patienter. Du förväntas vara erfaren i att prioritera behov och utföra vårdinsatser. Vårdinsatser kan exempelvis vara rådgivning eller sjukvårdande behandling. Vid akuta tillstånd genomförs systematisk bedömning enligt ABCDE-modellen för att snabbt identifiera och åtgärda livshotande tillstånd hos en skadad eller akut sjuk person. Du är ansvarig för akuttelefonen. Akuttelefonen är Vårdcentralens Boxholms vård till vård nummer. Via telefon eller chatt ger du medicinska (i samråd med läkare) och omvårdnadsråd via telefon och digitala kanaler till patienter, kollegor inom hemsjukvården, andra vårdgrannar, skolsköterska och ambulans. Du arbetar viss del av arbetstiden i tele Q.
Du kommer ha varierande arbetsuppgifter och samarbeta nära andra yrkesprofessioner. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns möjligheter till personlig utveckling inom olika ansvarsområde.
Arbetsgrupp
Vårdcentralen är bemannad med distriktsläkare, specialist läkare, läkare under utbildning, distriktsköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, kurator, rehabsamordnare och fotvårdsterapeut.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktsköterska, med erfarenhet av primärvård. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå. Om du behärskar flera språk som är aktuella för arbetet på vårdcentralen ser vi positivt på det.
Som person är du trygg i dig själv, har god samarbetsförmåga med övriga i teamet, är effektiv och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och tycker om teamarbete. Du är prestigelös och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi värdesätter om du som medarbetare är delaktig i att utveckla verksamheten framåt och har social kompetens och kan möta olika människor utifrån deras behov. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
