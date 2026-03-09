Leg. psykolog Pe3
Meliva AB / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meliva AB i Göteborg
, Härryda
, Borås
, Halmstad
, Haninge
eller i hela Sverige
Om arbetsgivaren - Pe3 Meliva
Pe3 grundades 2006 med affärsidén att vara en modern och konsultinriktad företagshälsa med ett kundanpassat och helhetsorienterat tjänstekoncept. Vår resa har varit framgångsrik och vi finns idag med verksamheter i Göteborg, Kungälv, Kungsbacka, Vänersborg och Uppsala. Vi har stora kunder inom såväl offentlig som privat verksamhet. Vi har idag drygt 50 fantastiska medarbetare i en organisation som präglas av hög tillit, korta beslutsvägar och mycket humor och värme. Sedan snart fem år tillbaka är vi en del av Meliva, en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden med primärvård, BVC och företagshälsa i fokus och som värnar om såväl kvalitet i våra leveranser, som medarbetares arbetsmiljö. Meliva har sin grund i den finska vårdkoncernen Mehiläinen som i Finland är en stor aktör på marknaden inom företagshälsa med ca 22 000 företagskunder. Mehiläinen har också varit pionjärer inom den digitala utvecklingen inom både företagshälsa och övrig vårdverksamhet.
Pe3 har som del av Meliva en spännande tid framför sig, vi växer då fler kunder vill arbeta tillsammans med oss och därför söker vi ytterligare en leg. psykolog som vill vara med att bygga och utveckla vår verksamhet.
Om rollen
Som leg. psykolog kommer du att ha en nyckelroll i att leverera tjänster och skapa värde för våra kunder som finns inom både det privata och offentliga arbetslivet. Du kommer att ha möjlighet att arbeta på individ, grupp och organisationsnivå i uppdrag som kan vara av såväl främjande, stödjande, utredande som rehabiliterande karaktär. Exempelvis kan det handla om stressrelaterade besvär, krisstöd, konflikter, arbetsförmågebedömningar, arbetsplatsproblematik, chefs- och ledarutveckling, samt stöd och utveckling av grupper och organisationer. Rollen innebär att kunna ta sig an ett brett spektra av ärenden inom arbets- , ledarskaps- och organisationsområdet och på alla nivåer i våra kunders verksamheter.Publiceringsdatum2026-03-09Profil
Vi är en stor arbetsgrupp av 17 medarbetare som består av psykologer, beteendevetare och organisationskonsulter. För oss är det viktig att ha en bred kompetens inom vår kategorigrupp och nu söker vi en psykolog som kan bidra till detta. Vi söker dig som är legitimerad psykolog och ser variation och flexibilitet i arbetet som en fördel. Som en del i vårt arbetslag kommer dina arbetsdagar att se väldig dynamiska ut och även om din bas ska vara i Göteborg kan din arbetsdag börja på en arbetsplats och sluta på en annan då vi arbetar mycket hos kund. Vårt geografiska område sträcker sig från Kungsbacka till Vänersborg. Vi är ett serviceinriktat företag där vårt arbete utgår från kundens behov och deras utmaningar. Du behöver därför vara bekväm i att arbeta i en intäktsfinansierad konsultverksamhet och ha en god känsla för och anpassningsförmåga till olika verksamhetskulturer.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Kunskap inom neuropsykiatri är meriterande likaså vidareutbildning inom KBT eller liknande. Körkort och tillgång till bil är en fördel men inget krav.
Vi söker dig som är ansvarsfull och självgående. Du är lyhörd och besitter en god förmåga att möta kundernas behov samt att anpassa din kunskap och kompetens till deras specifika utmaningar. Med ditt engagemang och din positiva inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat, och du trivs med att arbeta både i team och självständigt. Erfarenhet inom företagshälsovård är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder dig
Du kommer att tillhöra en stor arbetsgrupp med varierande yrkesbakgrund och bred kompetens där vi arbetar aktivt med kollegialt erfarenhetsutbyte, mentorskap och vi har även extern handledning. Det finns goda förutsättningar att kunna lära av varandra och få möjlighet att ta sig an nya utmaningar. Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och har ett tillåtande klimat där vi har roligt tillsammans.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Annat viktigt att veta
Vi omfattas av kollektivavtal Almega/vårdföretagarna sektionen för företagshälsovård. Tjänsten är en tillsvidareanställning 100%.
Tillträde enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten går bra att kontakta
Antonio Guerrero Briones 0706-37 58 71 antonio@pe3.se
chef psykologer, beteendevetare & organisationskonsulter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Mölndalsvägen 30 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Pe3 Meliva Göteborg Jobbnummer
9786323