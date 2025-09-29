Leg. Optiker till Specsavers Solna Centrum

E.R. Optiker AB / Optikerjobb / Solna
2025-09-29


Vi på Specsavers Solna Centrum söker en engagerad och serviceinriktad leg. optiker som vill bli en del av vårt professionella team. Som optiker hos oss arbetar du med den senaste tekniken inom ögonhälsa, inklusive fundusfotografering och OCT, och spelar en viktig roll i att ge våra kunder trygg och noggrann synvård.
Du kommer att arbeta med synundersökningar, diagnostisk teknik, kundrådgivning samt vara delaktig i att utveckla butikens rutiner och kvalitet. Vi värdesätter din kompetens och erbjuder en miljö där kvalitet, samarbete och service står i fokus.
Vi söker dig som:
Är legitimerad optiker
Har intresse för ögonhälsa och teknik som OCT och fundusfoto
Är ansvarstagande, serviceinriktad och positiv
Gillar att arbeta i team och bidra till ett gott arbetsklimat

Vi erbjuder:
Fortlöpande utbildning via Specsavers Academy
Tillgång till modern utrustning och teknik
Möjlighet att växa och påverka din roll i butiken

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: specsavers.solna@live.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
E.R. Optiker AB (org.nr 556696-1289)
Hotellgatan 2 (visa karta)
171 45  SOLNA

Arbetsplats
E R Optiker AB

Jobbnummer
9532120

