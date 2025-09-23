Leg Optiker
Är du en Legitimerad Optiker med passion för ögonhälsa som vill arbeta i ett utvecklande team på ett växande företag, med kundens behov i fokus?
Som Legitimerad Optiker hos Eyes + More är du hjärtat av vår verksamhet. Din förmåga att vara lyhörd inför varje kunds unika behov är avgörande för att säkerställa den absolut bästa upplevelsen. Ditt huvudsakliga ansvar som Legitimerad Optiker innebär att på en hög klinisk nivå utföra syn-undersökningar och ordinera skräddarsydda synhjälpmedel, med målet att erbjuda varje kund den mest optimala lösningen.
Hos Direkt Optik arbetar du i harmoni med Butikschef, Säljare och Optikerassistenter för att bygga långsiktiga kundrelationer med våra kunder.
Eyes + More är en del av Nexeye, en framgångsrik och ambitiös koncern av detaljhandelsföretag som idag består av tre prisvärda optiska varumärken verksamma i fem europeiska länder.
Ansvarsområden
utföra omfattande synundersökningar;
upptäcka avvikelser i ögat och vid behov remittera kunder till ögonläkare;
informera dina kunder om vilka glas och bågar som lämpar sig bäst för deras styrkor, hur man använder kontaktlinser och vid behov göra efterkontroller;
erbjuda bästa möjliga kundservice, så att våra kunder ser fram emot nästa möte med oss
Krav för tjänsten
Legitimerad optiker, oavsett om du har en DO/magisterexamen eller inte.
Utmärkt kommunikationsförmåga
Högt värdesätta det personliga mötet med kunden och sträva efter att bygga långsiktiga relationer
Vem är du?
För att trivas i rollen som optiker hos oss på Eyes + More krävs att du är självgående men också en lagspelare med en positiv attityd och inte rädd för att dela med dig av din kunskap till dina kollegor. Som optiker tillbringar du större delen av din arbetstid med patienter, därför lägger vi stor vikt på att man har lätt till att skapa goda relationer och inge förtroende. Dessutom ser vi gärna att du är social, serviceinriktad, pedagogisk och proaktiv. Då arbetet är kliniskt krävs det att man är strukturerad, detalj-orienterad och mycket noggrann.
Vad erbjuder vi dig?
Utöver en konkurrenskraftig lön så erbjuder vi även
Friskvårdsbidrag
Bonussystem
Årligen personalrabatt på glasögon eller solglasögon
Fria årliga glasögon
Vi erbjuder dessutom alla våra optiker att årligen delta på Optometridagarna, med resa och boende inkluderat. Kostnaden står självklart Direkt Optik för.
Fantastiska kollegor
Tjänsten är heltid
Intervjuer kommer att ske löpande.
