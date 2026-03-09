Leg. Läkare/Underläkare JeWe BUP
Vår verksamhet
Indomi har varit verksamma sedan 2016 och bedriver flera verksamheter inom vårdsektorn så som BUP, psykiatri, hälsovård, familjehemsvård, boendestöd och HVB-hem. Nu söker vi dig som är legitimerad läkare eller underläkare till vår BUP mottagning, JeWe BUP, Borlänge. Vi arbetar på uppdrag av Region Dalarna och tar emot barn och ungdomar för bedömning, behandling och utredning i specialistpsykiatrisk öppenvård. På mottagningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeut, dietist, socionomer, psykoterapeuter, psykologer och sekreterare efter ledord "Med hjärta för barnen - med fokus på kvalitét och bemötande med individen i centrum".
Om rollen
I din roll som leg. läkare/underläkare hos oss arbetar du med bedömning, diagnostik och medicinsk behandling under handledning av specialistläkare tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team. I arbetsuppgifterna ingår även förskrivning av recept och intyg. Du arbetar både individuellt och i team.
Hos oss erbjuder vi handledning av specialistläkare och andra kollegor, veckovisa behandlingskonferenser och närteam. Vi arbetar både enskilt och i team med våra patienter, teamet finns alltid som tillgång och resurs.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare/underläkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård med goda kunskaper i svenska språket, tidigare erfarenhet av arbete med barn/unga och familjer är meriterande.
Du är en person som värdesätter det viktiga arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa och vill bidra till en framstående och tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri.
Som person är du flexibel, engagerad och vågar ta egna initiativ, samt värdesätter det tvärprofessionella samarbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du en meningsfull och utvecklande arbetsvardag där ditt engagemang för barns och ungas psykiska hälsa verkligen gör skillnad. Vi värdesätter både din kompetens och ditt välmående, och erbjuder goda förutsättningar för att du ska kunna växa i din roll.
Som anställd omfattas du av kollektivavtal, tjänstepension och goda försäkringsvillkor. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och arbetar aktivt för att främja en hållbar arbetsmiljö med balans mellan arbete och privatliv.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, utveckling och delaktighet står i centrum - hos oss bidrar du både med din egen kompetens och till att vi hela tiden blir bättre tillsammans.
Rekryteringsprocess
Urval kommer att ske löpande.
