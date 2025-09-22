Leg läkare
2025-09-22
Vill du arbeta i en personlig vårdmiljö där du får tid för patienterna och möjlighet att påverka din arbetsvardag? Hos oss på Capio vårdcentral Almö kombinerar vi det bästa av två världar - det lilla teamets samhörighet och flexibilitet, med den breda kompetens och trygghet som finns i vår erfarna personalgrupp. Vi finns på Almö center på den vackra ön Tjörn på västkusten alldeles i närheten av Tjörnbron. Du kommer lätt till oss med bil eller buss. Vi har ca 5600 listade patienter och vi som tar hand om dem är drygt 25 engagerade och lösningsfokuserade personer som arbetar under ett och samma tak - vårdcentral, BVC och rehab.
Din roll
Som legitimerad läkare hos oss kommer du att arbeta med utredning och behandling av patienter på mottagningen. Du kommer arbeta både med planerade och akuta besök.
Vi har kommit långt på vår digitaliseringsresa. Detta innebär bland annat att vi vid sidan om fysiska besök arbetar med chatt och videobesök.
Hos oss sitter läkarna i öppet landskap vilket gör att du lätt får kontakt med dina kollegor. Som läkare får du möjlighet till ett nära samarbete med såväl psykolog som rehab. Du har som läkare ett tätt samarbete med rehabkoordinator i vår väl fungerande sjukskrivningsprocess.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte. Möjlighet till ST finns.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med ett intresse för allmänmedicin. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där samarbetsförmåga och intresse för utveckling är viktiga egenskaper. Vi som jobbar här ser fram emot att välkomna en ny kollega och få dig att känna dig som hemma, både i den kliniska vardagen och i fikarummet
Körkort är ett krav.
