Leg förskollärare sökes till vikariat!
Viktoriagården Förskola AB / Förskollärarjobb / Norrtälje Visa alla förskollärarjobb i Norrtälje
2025-08-14
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viktoriagården Förskola AB i Norrtälje
Vi söker en utbildad leg förskollärare med nyfikenhet, kreativitet och öppenhet för barns lärande och utveckling samt ett stort intresse och engagemang för förskolans pedagogiska verksamhet. Väl förtrogen med förskolans styrdokument och insatt i det systematiska kvalitetsarbetet. Kunna arbeta självständigt och tillsammans med arbetslaget, ha en god social förmåga, vara ansvarsfull som person med en positiv barnsyn.
Vi söker dig som bor i Norrtälje kommun har körkort och bil då vi huserar ute på Gräddö och vikariat tjänsten inkluderar både öppning/stängning.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
Viktoriagårdens förskola har tillstånd för 34 barn och vi är sju positiva, engagerade kollegor och i köket lagas det hemlagat. Utifrån läroplanen arbetar vi med barnen i mindre grupper där varje barn utmanas utifrån deras förutsättningar. Med nyfikenhet till barns möjlighet att förundras och kunna utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera, leka och lära. Tillsammans skapar vi en trygg, rolig och utmanande lärmiljö för en betydelsefull barndom och en hållbar framtid!
Välkommen att maila din ansökan, CV, personligt brev och legitimation för lärare. För tjänsten ska ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdagen. Sökande utan adekvat utbildning kommer inte att beaktas.
Vi undanber oss om erbjudande från annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
E-post: info@viktoriagardensforskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viktoriagården Förskola AB
(org.nr 556907-8982)
Gräddö Byväg 6 (visa karta
)
760 15 GRÄDDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9458615