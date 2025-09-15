Leg. förskollärare sökes
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
eller i hela Sverige
Miniforskarna är en liten enhet med plats för 22 barn, belägen nära vattnet mittemot Sjöstaden och grönområdena på Södermalm (Danvikstull).
Vi arbetar projektinriktat utifrån LpFö-18 rev.25 med naturvetenskapliga fenomen, natur och det fria sinnet via dans, lek och personliga uttryckssätt i centrum för de kompetenta barnet.
Vi har 2 barngrupper, Eken och Kastanjerna, och som leg.förskollärare har du det pedagogiska ansvaret för båda grupperna.
Vi söker dig, glada, sprudlande förskollärare som älskar barn och har hjärtat på rätta stället och alltid nära till skratt. För oss är det viktigaste att få en glad och driven kollega, då vi är en liten enhet och arbetar så nära varandra.
Du skall inneha förskollärarlegitimation och vara varmt engagerad i ditt uppdrag, vara en trygg och tydlig ledare, flexibel, ansvarsfull och ha mycket god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder dig en underbar liten enhet med max 22 barn, i vackra ljusa lokaler med fantastiskt ljusinsläpp i närheten av vatten, grönområden och nära till såväl lugnet i Sjöstaden som ett rikt kulturliv på Söder.
Hos oss forskar vi om myror, lyssnar till klassisk musik i ateljéhörnan, leker och busar varvat med upptäcktsfärder och undervisning i parker och besöker Stockholms kulturutbud.
Du ska alltid sätta barnet i centrum och ha förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Som förskollärare arbetar du utifrån LpFö-18 rev.25 samt övriga styrdokument satta för verksamheten.
Du har ansvaret över att planera, utvärdera och kvalitetssäkra den pedagogiska verksamheten för förskolan samt ha det yttersta pedagogiska ansvaret på plats.
Du planerar för pedagogiska teman och projekt, dokumenterar och utvärderar dem enskilt och tillsammans med arbetslaget regelbundet via våra arbetsplaner. Du leder våra arbetsplatsträffar 1/gång i månaden, föräldramöten 1 gång/år, föräldrafikan varje termin samt visning för vårdnadshavare som ömskar plats hos oss. Du arbetar efter vårt årshjul och har en god och nära kontakt med vårdnadshavare, kollegor och rektor.
Du ska ha förmåga att fatta beslut med långt eller kort varsel samt ansvara fullt ur över ditt uppdrag. Du skriver månadsbrev samt har hand över pedagogisk dokumentation via barenns digitala portfolior och förskolans förskoleapp.
Tjänsten är på deltid, ev 83% eller enl. ök. Tillträde från 1 september 2025 alt. enl. ök.
Vi erbjuder dig nu möjligheten att delta i vårt härliga arbetslag, varmt välkommen med din ansökan! Vi önskar få ett personligt brev, CV samt ungefärligt löneanspråk.
Vi sköter rekryteringen själva och önskar ej bli kontaktade av bemannings- eller rekryteringsfirmor, tack. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: miniforskarna@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leg. förskollärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miniforskarna AB
(org.nr 556948-1210) Jobbnummer
9509924