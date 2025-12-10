Leg Djursjukskötare
Evidensia Sverige AB / Djurskötarjobb / Hallstahammar Visa alla djurskötarjobb i Hallstahammar
2025-12-10
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evidensia Sverige AB i Hallstahammar
, Köping
, Västerås
, Eskilstuna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du leg djursjukskötare och är intresserad av ett varierande arbete på ett av Sveriges största djursjukhus? Då har vi något som kan passa dig !
Om jobbet: Vi söker dig som vill arbeta på en eller flera av djursjukhusets avdelningar. Arbetet kan innebära omvårdnad, medicinering och övervakning av inneliggande patienter på vårdavdelningen, möta våra patienter och djurägare på polikliniken och/eller att arbeta på bildavdelningen med röntgen, ultraljud eller CT/MR. Dina tidigare erfarenheter och intressen kan styra vilka avdelningar du huvudsakligen arbetar på. Samarbetet med kollegorna på andra avdelningar är omfattande och väldigt viktigt, vi arbetar tillsammans och gränsöverskridande för djurens bästa. Du kan vara utbildad alldeles nyss eller ha arbetat i flera år, vi erbjuder dig en möjlighet att utvecklas utifrån din nivå tillsammans med oss. Hos oss får du chans att bidra till djuromvårdnad och djursjukvård i världsklass - låter det som något för dig?
Vad erbjuder vi? Möjligheterna är stora och många för den som vill utvecklas i sin roll. Vi har en mycket stor bredd på de patientfall som kommer till oss. För den som vill utbilda sig eller fördjupa sig mer finns det gedigen kunskap bland kollegorna. Vi erbjuder intern och extern utbildning utefter verksamhetens och medarbetarnas behov. En sak är säker - hos oss är ingen dag den andra lik. Vi har alltid drivet att rädda liv och vara ett av Skandinaviens mest moderna djursjukhus som anlitas av djurägare och remitterande veterinärer över hela landet.
Vårt djursjukhus ligger i natursköna Strömsholm med närhet till Mälaren och på pendlingsavstånd till flera större städer. Vi har ett välutrustat djursjukhus med avancerad teknisk utrustning av senaste modell. Vi har många fina personalförmåner, bland annat ett gym och en relaxavdelning med bastu och bubbelpool som alla medarbetare får ta del av. Det finns möjlighet att ha med hunden i våra fina personalhundstallar.
Vår framtid och miljö är viktiga för oss. Vi har bland annat satsat stort på solenergi och bergvärme, och har rejält tilltaget med laddstolpar och omfattande källsortering.
Vem söker vi? Glad och positiv! Noggrann, engagerad! Om det här är egenskaper du tillskriver dig själv så tror vi att du skulle trivas hos oss. Vi värdesätter ett positivt arbetsklimat och viljan att lära sig nya saker. Har du narkosvana är det meriterande. Våra kärnvärden genomsyrar vår verksamhet och är en viktig kompass i allt vi gör: We care_ We dare- We share! Naturligtvis är du minst lika passionerad som vi när det kommer till djur och deras välbefinnande.
Ort: Specialistdjursjukhuset Strömsholm
Omfattning: Heltid/Deltid enligt överenskommelse. Dag/Kväll och helgtjänstgöring ingår. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 251214 urval och intervjuer sker löpande.
För information:
Har du frågor om tjänsten eller om vår verksamhet är du varmt välkommen att kontakta:
Louise Baurén louise.bauren@evidensia.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evidensia Sverige AB
(org.nr 556931-2712), https://evidensia.se/ Arbetsplats
Evidensia Djursjukvård Kontakt
Charlotte Engström charlotte.engstrom@evidensia.se Jobbnummer
9637872