Ledsagare sökes till kvinna i Linköping
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och trygg ledsagare till en kvinna född 1967 som lever med en demensdiagnos. Då kunden tidigare har varit mycket aktiv ser vi gärna att du som söker är en kvinna, antingen i kundens egen ålder eller yngre, som kan matcha hennes energi. I rollen som ledsagare är det du som tar initiativ och kommer med förslag på aktiviteter, men den slutgiltiga planen formas alltid genom en öppen dialog mellan dig och kunden. Som en del av rutinen kommer ni under varje pass överens om vad ni ska hitta på vid nästa träff, vilket skapar en värdefull framförhållning och struktur.
Aktiviteterna kan variera stort och innefatta allt från besök på museum och trevliga fikastunder till fysiska utflykter som simning. Eftersom kunden värdesätter trygghet är det viktigt att ni får tid att lära känna varandra ordentligt i hemmiljön innan ni ger er iväg på något mer krävande som att bada. För att ni ska ha möjlighet att lämna närområdet och upptäcka platser utanför kundens vardagliga vyer är det mycket önskvärt att du har körkort. Som en del av förberedelserna inför varje möte ansvarar du för att skicka ett SMS till kunden som bekräftar att besöket blir av och vilken aktivitet ni har planerat.
Vid ett första möte får du komma hem till kunden för att träffas i hennes hemmiljö. Vi söker dig som är lyhörd, har ett gott driv och som vill bidra till en meningsfull och aktiv vardag för en annan människa.
Ledsagningen förslag på aktiviteter kan vara promenader, simning, springa med hund i naturområde.
Om dig
Vi söker dig tycker om att arbeta med människor och kan sätta dig in i andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
KRAV:
Körkort och bilvana: Innehav av B-körkort.
Meriter:
Erfarenhet av demens: Tidigare arbete med personer som har kognitiv svikt eller demenssjukdom är starkt meriterande.
Vårdutbildning: Utbildning som undersköterska, vårdbiträde eller likvärdig kompetens inom vård och omsorg.
Pedagogiskt bemötande: Erfarenhet av lågaffektivt bemötande eller förmåga att skapa lugn och trygghet i sociala situationer.
Sysselsättningsgrad: 6% - 10 timmar i månaden
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Om rekryteringsprocessen:Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
https://oliviaassistans.teamtailor.com
582 22 LINKÖPING Körkort
