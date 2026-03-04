Ledare sökes till äldreboenden - timanställning

Studieförbundet Medborgarskolan / Kulturjobb / Jönköping
2026-03-04


Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund som finns över hela landet. Våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.

Medborgarskolan region Öst är en ideell förening som utöver traditionell folkbildning även bedriver företagsutbildning, förskola och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Region Öst omfattar Blekinge Småland och Östergötland.

Älskar du att sprida glädje, musik och kreativitet? Vi söker dig som vill göra vardagen ljusare för våra äldre genom aktiviteter som sittdans, skapande, allsång och andra roliga stunder!

Publiceringsdatum
2026-03-04

Om tjänsten
Som aktivitet-ledare på våra äldreboenden arbetar du på timbasis och skapar meningsfulla och glädjefyllda upplevelser för våra boende. Du planerar och leder aktiviteter som stärker gemenskap, rörelse och kreativitet. Ingen dag är den andra lik!

Dina arbetsuppgifter

Leda aktiviteter som sittdans, allsång, pyssel och skapande


Inspirera och motivera deltagare att delta utifrån sina förutsättningar


Bidra till trivsel och gemenskap på boendet


Samarbeta med vår personal för att skapa en trygg och rolig miljö

Vi söker dig som


Har erfarenhet av att leda grupper, gärna inom äldreomsorg eller kultur/skapande


Är positiv, flexibel och har ett stort engagemang


Kan anpassa aktiviteter efter deltagarnas behov och förmågor


Tycker om att sjunga, dansa, pyssla eller på annat sätt skapa glädje

Vi erbjuder


Timanställning med flexibla arbetstider


En möjlighet att göra skillnad varje dag


Roliga och varierande arbetsuppgifter i trevliga miljöer


Ett varmt och engagerat team

Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen.

Ersättning
Enligt ök

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studieförbundet Medborgarskolan

Arbetsplats
Medborgarskolan

Jobbnummer
9776639

