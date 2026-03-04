Ledare sökes till äldreboenden - timanställning
Studieförbundet Medborgarskolan / Kulturjobb / Jönköping Visa alla kulturjobb i Jönköping
2026-03-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Jönköping
, Tranås
, Falköping
, Vetlanda
, Värnamo
eller i hela Sverige
Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund som finns över hela landet. Våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan region Öst är en ideell förening som utöver traditionell folkbildning även bedriver företagsutbildning, förskola och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Region Öst omfattar Blekinge Småland och Östergötland.
Älskar du att sprida glädje, musik och kreativitet? Vi söker dig som vill göra vardagen ljusare för våra äldre genom aktiviteter som sittdans, skapande, allsång och andra roliga stunder!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som aktivitet-ledare på våra äldreboenden arbetar du på timbasis och skapar meningsfulla och glädjefyllda upplevelser för våra boende. Du planerar och leder aktiviteter som stärker gemenskap, rörelse och kreativitet. Ingen dag är den andra lik!Dina arbetsuppgifter
•
Leda aktiviteter som sittdans, allsång, pyssel och skapande
•
Inspirera och motivera deltagare att delta utifrån sina förutsättningar
•
Bidra till trivsel och gemenskap på boendet
•
Samarbeta med vår personal för att skapa en trygg och rolig miljö
Vi söker dig som
•
Har erfarenhet av att leda grupper, gärna inom äldreomsorg eller kultur/skapande
•
Är positiv, flexibel och har ett stort engagemang
•
Kan anpassa aktiviteter efter deltagarnas behov och förmågor
•
Tycker om att sjunga, dansa, pyssla eller på annat sätt skapa glädje
Vi erbjuder
•
Timanställning med flexibla arbetstider
•
En möjlighet att göra skillnad varje dag
•
Roliga och varierande arbetsuppgifter i trevliga miljöer
•
Ett varmt och engagerat team
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9776639