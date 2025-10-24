Ledande montör till Emil Lundgren Jönköping
2025-10-24
Vill du vara med och bygga framtidens Jönköping och samtidigt utvecklas i din yrkesroll som elektriker?
Vår enhet växer, och nu har du chansen att bli en viktig del av vårt team i Jönköping. Vi erbjuder dig en varierad och ansvarsfull roll där du får möjlighet att ta ett större ansvar i projektens dagliga arbete, med goda utvecklingsmöjligheter och en stark gemenskap.
Hos oss får du arbeta i en organisation som präglas av entreprenörskap, ansvarstagande och ordning och reda och där din kompetens verkligen gör skillnad.
Vem är du?
Du är en erfaren elektriker med bred kunskap inom yrket och ett intresse för att ta mer ansvar. Du har en relevant elutbildning och flera års erfarenhet från fältet. Du kanske redan har lett mindre team eller projekt, eller så har du ambitionen att ta det steget. Hos oss får du chansen att växa in i en mer ledande roll.
Som person är du engagerad, målinriktad och serviceinriktad. Du har lätt för att skapa goda relationer, är van vid att fatta egna beslut och trivs med att bidra till både kundnöjdhet och teamets utveckling.
Vi tror att du är en positiv och nyfiken person som gärna delar med dig av din kunskap och som uppskattar ett arbetsklimat där samarbete och ansvar går hand i hand.
B-körkort är ett krav.
Om tjänsten
Du får en självständig och varierad roll där du är med och leder det dagliga arbetet i projekten. Du arbetar med tidplanering, inköp och har ett nära samarbete med projektledare, kunder, beställare, leverantörer och framför allt dina kollegor.
Vi erbjuder dig möjligheten att utvecklas både personligt och yrkesmässigt, i olika typer av projekt i Jönköping.
Vi erbjuder
Förutom att du blir en del av vårt härliga gäng i en välfungerande och trevlig enhet får du varierande och intressanta uppdrag. Du ges möjlighet att ta ansvar och vi erbjuder kontinuerliga utbildningar och personlig kompetensutveckling.
Emil Lundgren är en del av den globala koncernen VINCI Energies. Vi är organiserade i mindre självständiga affärsenheter som ger oss möjlighet att tillvarata våra medarbetares och kunders önskemål och idéer, samtidigt som vi har tillgång till ett stort nätverk av kompetens i Sverige och världen.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2025-11-30. Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag!
Samtal och mail från externa rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Frågor?
Kontakta Affärsansvarig projektledare Alexander Almegård på telefon 070-765 90 26 alternativt affärsenhetschef Glenn Franzén på telefon 070-930 55 98 eller facklig företrädare för SEF Marcus Nordh på telefon 076-307 94 12.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Emil Lundgren AB
(org.nr 556049-3263), http://www.emillundgren.se

Arbetsplats
Emil Lundgren

Kontakt
Glenn Franzén
glenn.franzen@emillundgren.se
+46709305598

Jobbnummer
9572372