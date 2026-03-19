Ledande montör
2026-03-19
Nu söker vi ledande montörer till en etablerad VVS-verksamhet med spännande projekt i Stockholm. Här får du en nyckelroll i projekten där kvalitet, ansvar och lagarbete står i fokus. Låter det som nästa steg för dig? ansök idag!
Du kommer att leda och arbeta operativt i VVS-installationer inom entreprenadprojekt, med fokus på nyproduktion, kontors- och lokalanpassningar samt energiprojekt. Arbetet sker uteslutande mot företagskunder i större projekt. I rollen ingår även att i viss mån arbeta med ombyggnationer och stambyten samt att säkerställa hög kvalitet och god framdrift i projekten. Projekten är främst belägna i Stockholm med omnejd.
För att lyckas i denna roll ser vi att du har:
5 års erfarenhet av VVS-arbete med bred kompetens.
VVS certifikat
Svenska i tal och skrift.
B-körkort
Vi erbjuder dig:
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Trygga anställningsvillkor och goda förmåner
God gemenskap med gemensamma aktiviteter, resor, middagar och AW
I denna rekrytering samarbetar Diador AB med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av anton.holm@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Diador AB:
VVS- och entreprenadföretag baserat i Nacka som verkar främst i Stockholmsområdet. Bolaget grundades 2018 och bedriver verksamhet inom värme- och sanitetsarbeten samt byggrelaterade tjänster såsom renoveringar, nyproduktion och fastighetsutveckling. Företaget erbjuder en bred portfölj av VVS-tjänster och tar helhetsansvar för projekt - från planering till färdig installation. Deras verksamhet omfattar bland annat nyproduktion, hyresgästanpassningar och stambyten, vilket gör dem till en aktör inom både mindre och mer omfattande entreprenader. Diador positionerar sig som en kvalitetsinriktad partner med fokus på professionellt utförda installationer och långsiktiga kundrelationer. Företaget arbetar enligt branschstandarder och eftersträvar hög effektivitet och säkerhet i sina projekt.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
