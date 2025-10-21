Ledande ingenjör inom kabelteknik
2025-10-21
Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
I rollen som ledande ingenjör inom kabelteknik får du en central roll i våra storskaliga och tekniskt komplexa kabelprojekt. Du ansvarar för att leda det tekniska arbetet och samordna resurser inom ditt ansvarsområde. Rollen omfattar hela projektets livscykel - från förprojektering och upphandling till tillverkning, installation och driftsättning.
Du säkerställer att tekniska lösningar uppfyller Svenska kraftnäts riktlinjer och krav, och bidrar till att projektet genomförs effektivt och med hög kvalitet. Du är en nyckelperson i att definiera krav mot externa leverantörer och följa upp att dessa efterlevs.
Tjänsten kommer mer specifikt att innefatta nedan arbetsuppgifter:
• Leda det tekniska arbetet med kabelsystemet och ställa krav på dess utformning, tillverkning och provning.
• Tillsammans med ledande ingenjör för installation ansvara för krav på kabelsystemets förläggning.
• Koordinera projektets teknikresurser och styra projektör vid för- och detaljprojektering.
• Följa upp leverantörernas tekniska arbete och säkerställa att kontraktuella åtaganden uppfylls.
• Säkerställa dokumentation av möten, uppgifter och beslut.
• Samarbeta med kvalitetsansvarig för uppföljning under tillverkning och installation.
• Bistå projektet i frågor om resurser, organisation, kostnadsuppföljning och tidsplanering.
• Delta i riskhantering och bidra till tekniska lösningar som underlättar tillståndsprocessen.
Du får möjligheten att utvecklas inom flera kabelprojekt, som nu går in i genomförandefasen. Det innebär erfarenhet av tillverkning, provning och installation i verkligheten. Rollen innehåller inslag av projektledning som kan byggas på med vidareutbildning, och du får samarbeta med andra europeiska TSO:er för att utbyta kunskap och erfarenheter. Dessutom arbetar du nära kollegor med lång branscherfarenhet - en unik chans att växa både tekniskt och strategiskt.
Samtidigt innebär rollen att hantera komplexa situationer - att hitta vägar fram när krav och perspektiv skiljer sig åt mellan olika delar av organisationen och externa parter, att göra pragmatiska val av tekniska lösningar som balanserar kvalitet, tid och kostnad, samt att driva frågor framåt även när resurser är begränsade.
Som ledande ingenjör tillhör du enheten kabelteknik & installation. Enheten består av ca. 18 stycken medarbetare med omfattande erfarenhet och kompetens inom kabelteknik samt installation både på land och till havs. Enheten stöttar Svenska kraftnät med specialistkompetens inom kabelteknik och installation. Enheten ger stöd till såväl projekt- som förvaltningsverksamheten hos oss och ansvarar för utformningen av stamnätets kabelsystem.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har vill ansvara för komplexa projekt med höga krav på kvalitet, tid och kostnad. Att vara strukturerad är viktigt för att planera, följa processer och hålla deadlines i projekt som sträcker sig över flera år. Stabilitet behövs för att hantera intensiva perioder och fatta välgrundade beslut även under pressade situationer. Rollen kräver många kontaktytor och samarbete med interna och externa parter, vilket gör samarbetsorientering avgörande för att skapa win-win-lösningar och driva projekt framåt. Slutligen är lösningsorientering central för att snabbt hitta pragmatiska tekniska lösningar när utmaningar uppstår.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, elkraft, teknisk fysik alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även erfarenhet av:
• Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom området HVAC och/eller HVDC-kabelsystem från 220 kV och uppåt.
• Erfarenhet av en ledande teknisk roll i kommersiell miljö.
• Kompetens och erfarenhet av normer, standarder och rekommendationer gällande för HVAC- och HVDC-kabelsystem från 220 kV och uppåt.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Har tidigare erfarenhet av det övergripande tekniska ansvaret i ett kabelprojekt.
• Relevant arbetslivserfarenhet för sjökabel.
• Tidigare erfarenheter av projektledning.
• B-körkort.
Bra att veta
• Sista ansökningsdag 4 november 2025, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Västerås eller Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50% #LI-DNI
• Resor förekommer i denna tjänst ca 20-30 dagar/år både inrikes och utrikes.
• Tjänsten är en tillsvidare.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Anders Lundblad 010-475 9994. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Caroline Kirschon 010-350 9249. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
