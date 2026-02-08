Lead Engineer till Kiviks Musteri
2026-02-08
Är du en ingenjör med erfarenhet inom processindustrin och som på senare tid arbetat mer med projektledning? Vill du vara med och bygga upp en ny produktionslinje i ett familjeföretag med stora ambitioner? Vi söker nu en Lead Engineer till Kiviks Musteri! I rollen kommer du att ha ett brett tekniskt ansvar och leda viktiga projekt där du kommer vara en central del i företagets utveckling. Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för vår kunds nya produktionslinje, en roll där du får möjlighet att vara med från start och sedan växa i företaget. Du börjar din resa som ensam ansvarig där du inledningsvis har en bred och operativ roll och är med på alla delar, förstudie till implementering. Detta innefattar allt från planering och budgetering till genomförande och konstruktion till att följa upp de tekniska projekten. Småningom får du möjligheten att jobba dig uppåt genom att i framtiden bygga ditt eget team och avancera till projektledare där du leder större projekt.
Du kommer att ha projekt inom områden som produktion, processutveckling, automation och anläggningsförbättringar, med fokus på att säkerställa att projekten levereras i tid och inom budget. Vidare är det viktigt att inte tumma på kvaliteten, du säkerställer att projekten uppfyller höga kvalitets- och livsmedelssäkerhetskrav. Du kommer även att genomföra riskanalyser och vara en viktig kugge i framtagningen av företagets investeringsplan, inklusive prioriteringar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram tekniska specifikationer och kravställningar för utrustning, processer och automationslösningar.
Säkerställa att projektet följer relevanta regelverk inom livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö och hygien.
Upprätta och hantera projektbudgetar, tidsplaner och statusrapporter
Koordinera installation, driftsättning och validering av ny utrustning.
Initiera och driva förbättringsprojekt med fokus på effektivitet, kvalitet och hållbarhet.
VI SÖKER DIG SOM:Har Civilingenjör/Högskoleingenjör inom maskinteknik, livsmedelsteknik, automation, industriell ekonomi eller liknande
Har minst 3 års erfarenhet av teknisk projektledning.
Har erfarenhet från processindustrin.
Är obehindrad i svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har:
Bakgrund inom livsmedel
Har erfarenhet av automation (PLC) eller konstruktion (CAD)
God datorvana och goda kunskaper i excel
Dokumenterad erfarenhet av arbete med standarder som HACCP, FSSC22000
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse, är ansvarstagande och strukturerad. Du är kommunikativ och har förmåga att förklara tekniska moment på ett lättbegripligt sätt. Vi ser även att du är kreativ i ditt tänkande och har ett tydligt lösningsorienterat förhållningssätt. Du kommer att fungera som en länk mellan teknik, produktion, IT, kvalitet, inköp och externa leverantörer.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Friday men där ambitionen är att du på sikt blir anställd hos företaget
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Kivik
Rekryteringsansvarig: Madeleine Rydelius
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
