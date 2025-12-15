Lead Engineer
2025-12-15
At Dellner, everything is perfectly CONNECTED!
Dellner Couplers is a global leader in delivering sustainable, innovative, and high-quality solutions to train operators and builders worldwide. Our products include couplers, gangways, and crash management systems for the railway industry.
Based in the heart of beautiful Dalarna, we offer an inspiring international workplace where your ideas matter and your contribution makes a difference. Here, you'll have the opportunity to grow, make an impact, and contribute to something meaningful. Our culture is built on collaboration, innovation, and respect.
Lead Engineer
We are now looking for a Lead Engineer to strengthen our team. You will work with a broad range of products within train connection systems, with a special focus on couplers.
As a Lead Engineer, you'll lead technical design for global customer projects and play a key role in shaping innovative train connection systems. You will be the main interface to our customers on project-specific design issues and manage the technical part of the project throughout the engineering process until first article inspection and first assembly on the train. During the process, you will collaborate with a team of engineers responsible for detailed design, calculations, and other functions.
You will report to the Lead Engineer Manager, and the position is based in Vika, Falun.
Your responsibilities
• Technical project management
• Act as the main technical interface with the customer
• Perform detail and system design per customer specifications and internal guidelines
• Prepare project documents and drawings
• Manage project meetings and design reviews, both internal and external
• Review and approve drawings and documents
• Participate in internal and external First Article Inspections
• Create and follow design time plans according to customer specifications and Dellner project plan
• Be the main interface for other departments regarding project-specific design
• Travel as required by project needs
Your skills and experience
We are looking for someone with an MSc or BSc in engineering and at least three years of experience. You are skilled in CAD and experienced in project management. You combine strong technical and analytical skills with the ability to lead projects to successful completion. You are organized, communicative, customer-focused, and comfortable communicating in English, both spoken and written.
A few words from the recruiting manager
"At the Lead Engineering Department, we offer a supportive and collaborative environment where colleagues are always ready to help and share their expertise. If you have strong technical competence, the ability to lead a project team, and most importantly, a genuine curiosity to learn about couplers, we hope you will apply for this exciting position." - Daniel Hörling
How to apply
Ready to make an impact? Submit your application by January 18th.
Questions? Contact recruiting manager Daniel Hörling at Daniel.Horling@dellner.com
, +46734038813
What we offer
Join Dellner Couplers and be part of a workplace that invests in your well-being, growth, and success. Here are just some of the benefits you'll enjoy with us:
• Competitive conditions and great benefits
• Wellness opportunities (on-site gym, massage, sports activities)
• Professional development and career growth
• A supportive team that values collaboration and a positive work environment
Lead Engineer
Vi söker nu en Lead Engineer som vill stärka vårt team. Du kommer att arbeta med ett brett sortiment av produkter inom tågens kopplingssystem, med särskilt fokus på koppel.
Som Lead Engineer leder du det tekniska arbetet i globala kundprojekt och spelar en nyckelroll i att forma innovativa kopplingssystem. Du är huvudkontakt mot kunden i projektspecifika designfrågor och ansvarar för den tekniska delen av projektet genom hela konstruktionsprocessen, från start till första artikelinspektion och montering på tåget. Under processen samarbetar du med ett team av ingenjörer som ansvarar för detaljkonstruktion, beräkningar och andra funktioner.
Tjänsten är placerad i Vika, Falun och du rapporterar till Lead Engineer Manager.
Dina ansvarsområden
• Teknisk projektledning
• Vara huvudkontakt mot kund i tekniska frågor
• Utföra detalj- och systemkonstruktion enligt kundspecifikationer och interna riktlinjer
• Förbereda projektdokument och ritningar
• Leda projektmöten och designgranskningar, både internt och externt
• Granska och godkänna ritningar och dokument
• Delta vid interna och externa First Article Inspections
• Skapa och följa designplaner enligt kundspecifikationer och Dellners projektplan
• Vara huvudkontakt för andra avdelningar i projektspecifika designfrågor
• Resor förekommer enligt projektbehov
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en MSc eller BSc inom teknik och minst tre års erfarenhet. Du är skicklig på CAD och har erfarenhet av projektledning. Du kombinerar stark teknisk förståelse och analytisk förmåga med förmågan att leda projekt till framgångsrikt avslut. Du är strukturerad, kommunikativ, kundfokuserad och bekväm med att kommunicera på engelska i både tal och skrift.
Ett par ord från rekryterande chef
"På Lead Engineering-avdelningen erbjuder vi en stöttande och samverkande miljö där kollegor alltid är redo att hjälpa till och dela med sig av sin expertis. Om du har stark teknisk kompetens, förmåga att leda ett projektteam och viktigast av allt, en genuin nyfikenhet att lära dig om tågkoppel, hoppas vi att du söker denna spännande tjänst." - Daniel Hörling
Redo att göra skillnad?
Skicka in din ansökan senast 18 januari.
Frågor? Kontakta rekryterande chef Daniel Hörling på Daniel.Horling@dellner.com
, +46734038813
Vad vi erbjuder
Bli en del av Dellner Couplers och en arbetsplats som satsar på ditt välmående, din utveckling och din framgång. Här är några av förmånerna du får hos oss:
• Konkurrenskraftiga villkor och attraktiva förmåner
• Hälsosatsningar (gym på plats, massage, sportaktiviteter)
• Professionell utveckling och karriärmöjligheter
• Ett stöttande team som värdesätter samarbete och en positiv arbetsmiljö Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dellner Couplers AB
