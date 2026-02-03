Lastväxlarchaufför
AB Pr-Slamsugning / Fordonsförarjobb / Falköping Visa alla fordonsförarjobb i Falköping
2026-02-03
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Pr-Slamsugning i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Skövde
, Vara
eller i hela Sverige
PR-Slamsugning AB är ett familjeföretag och har sedan starten 1980 arbetat med transporter inom miljöområdet.
Vi fortsätter att utöka miljöarbetet och söker nu medarbetare till våra container transporter med utgångspunkt i Falköping. Du arbetar i ett Team men bör även trivas med att arbeta självständigt. Arbetstiderna är till största delen mellan 07:00-16:00 men även fjärrtransporter kan förekomma.Publiceringsdatum2026-02-03Profil
Vi söker dig med några års erfarenhet av att köra lastväxlare. Du är mån om att sköta dina arbetstider och att leverera på utsatt tid och trivs med att ha direktkontakt med kunden. Tjänsten ställer krav på CE-körkort och giltig YKB-behörighet. ADR är meriterande.
Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta Casper Magnusson 0515-836 88
Du ansöker direkt på jobb@pr-slamsugning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: jobb@pr-slamsugning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Pr-Slamsugning
(org.nr 556364-8913)
Mossvägen 39 (visa karta
)
521 30 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aktiebolaget Pr-Slamsugning Jobbnummer
9719038