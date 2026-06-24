Lastväxlarchafför
Eko-Service Skandinavien AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-24
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Vi söker dig som lastväxlarchaufför!
Vad kan vi erbjuda dig?
För oss är medarbetaren den viktigaste framgångsfaktorn, där vi alla är med och bidrar till en bättre miljö.
Vi har en företagskultur där vi välkomnar nya idéer och arbetsprocesser. Vi är ett mångkulturellt företag i våra olika verksamheter där alla är med och bidrar till en god och trivsam arbetsmiljö.
Vi är idag ett företag med ca 100 anställda som du kommer att ha en betydande roll för. I denna tjänst kommer du att ha ett nära samarbete med Transportledningen från vilket du kommer att få kontinuerliga körningar.
Vi har kollektivavtal med IF Metall och Unionen, där vi erbjuder friskvårdsbidrag, ATK samt har företagshälsovård.
Vårt kontor ligger i utkanten av Hässelby Villastad, ett stenkast ifrån badplatsen Lövsta.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som CE-Lastväxlarchaufför hos Eko-Service Skandinavien AB kommer du att bidra till en bättre miljö då vi som företag hanterar och transporterar material från både återvinningscentralerna samt transporterar vitvaror och annat material till och från vår anläggning i Hässelby, Svensk Freonåtervinning.
Som chaufför kommer du att köra tung lastbil med lastväxlare samt släpvagn
Eko- Service Skandinavien följer Återvinningsföretagens kollektivavtal mellan IF Metall och Unionen.
Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag och ATK efter provanställning.
Då vi är ett tight team lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Detta är en tillsvidareanställning där vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde av tjänst enligt överenskommelse
Arbetstider och introduktion
Tjänsten är på heltid, dagtid och helger kan förekomma.
Arbete på dagtid är mellan kl. 06:00-16:00 och
Du vet i stort sett alltid dina start- och sluttider!
Möjlighet till många extratimmar och extrapass finns inom andra delar av verksamheten.
Introduktion med handledare första veckorna.
Vi erbjuder även utbildning inom ADR, HLR, brandutbildning och halkbana till alla våra chaufförer.
Personliga egenskaper/kvalifikationer
Hög servicekänsla.
Du ska ha minst 1 års erfarenhet av att köra lastväxlare
Du ska ha minst 2 års erfarenhet av att köra tungt släp
Sparsam och miljömedveten körning.
Bra sinne för ordning och noggrannhet.
Har lätt att samarbeta med kunder och kollegor, är van med teamwork.
Lätt att ta eget ansvar och har god kommunikation.
Då vi är ett tight team kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Behörighetskrav
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt Förarkort
Svenska språk i tal och skrift
ADR är meriterande
Hjullastarkort är meriterande
Tillträde av tjänst enligt överenskommelseOm företaget
Svensk Freonåtervinning grundades 1992, ingår i dag i Eko-Service Skandinavien AB där även Super Soptunnas verksamhet med återvinningscentraler finns med. Vi var bland de första som kunde erbjuda en totallösning för Freonåtervinning. I dag tar vi hand om ca 170.000 kylmöbler per år från både mindre och större företag. För oss har det alltid varit viktigt att både uppnå en effektiv återvinning och kunna erbjuda flexibla lösningar med maximal valfrihet.
Som företag bryr vi oss om mångfald, jämställdhet och att alla är lika olika som lika där det är av stor vikt att vi alla bidrar till både miljön och vår arbetsmiljö, då vi lägger stor vikt av de personliga egenskaperna i denna rekrytering.
Om du tycker att denna roll skulle passa dig så tveka inte på att skicka in din ansökan redan i dag.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: desiree@freonatervinning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eko-Service Skandinavien AB
(org.nr 556072-5946)
Kyrkhamnsvägen 3 (visa karta
)
165 10 HÄSSELBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR och Ekonomi
Desiree Falen Ericsson desiree@freonatervinning.se 0705947651 Jobbnummer
9976835