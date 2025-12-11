Lastmaskinförare/operatör till kund i Västerås
Om rollen
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera maskinkörning, ansvar och utveckling? Här får du chansen att växa in i jobbet och bli en självgående operatör och lastmaskinförare. Du arbetar i en produktion som exporterar sina produkter världen över, och du får en gedigen upplärning för att känna dig trygg i dina arbetsuppgifter.
I din roll kommer du att vara en viktig del av produktionen och bidra till att arbetet flyter på. Du får en varierad vardag där du hanterar både lastmaskin och motviktstruck och arbetar med flera moment i produktionsflödet.
Du kommer bland annat att Köra lastmaskin och motviktstruck
Delta i olika arbetsmoment inom produktionen
Arbeta nära interna beställare och vara en viktig del av samarbetet
Bidra till säkerhet, kvalitet och goda rutiner i fabriken
Arbetstiderna är främst förlagda på skift, medan upplärningen sker på dagtid. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Kompetenskraven är B-körkort
Lastmaskinskort (C2)
Truckkort (B1)
Erfarenhet av att köra hjullastare och motvikstruck
Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Detta är även meriterande Har gedigen industrivana
Vem passar i rollen?
Du som trivs här är nyfiken, ansvarstagande och tycker om att utvecklas. Du har en naturlig känsla för service och bemötande, då du dagligen möter personer internt i verksamheten. Du fungerar bra i team och är flexibel när arbetsdagen varierar.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.
Vi erbjuder dig Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal Ersättning
