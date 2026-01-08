Låstekniker till Säkerhetsbolaget FST
Sparc Group AB (publ) / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Sollentuna Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Sollentuna
2026-01-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparc Group AB (publ) i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa Mellansveriges bästa låsverksamhet? Säkerhetsbolaget FST söker en erfaren och engagerad låstekniker som vill bli en del av vårt team! Som låstekniker hos oss arbetar du med installation, service och underhåll av låssystem och säkerhetslösningar. Du blir en viktig del av vårt team bestående av låstekniker, låsmästare och värdeförvaringstekniker, där vi tillsammans levererar trygghet och kvalitet till våra kunder. Tjänsten utgår i från Häggvik. Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Installation och service av mekaniska och elektroniska låssystem
Arbeta med nycklar, cylindrar, dörrstängare, passersystem och dörrautomatik
Felsökning, reparation och underhåll av lås- och säkerhetssystem
Driftsättning av system
Bidra till företagets utveckling genom förbättringsförslag
Vem är du?
Minst 5 års erfarenhet inom mekaniska och elektroniska låssystem
Tidigare erfarenhet som låssmed, låstekniker eller liknande roll
Meriterande med kunskap om passagesystem, så som Aptus, Axema, Boxxy, m.m (Dinbox)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort krävs
Belastningsregisterutdrag krävs
Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas inom lås- och säkerhetsteknik
En arbetsplats med stark gemenskap och fokus på arbetsglädje
En nytänkande organisation med hög teknisk kompetens
En viktig roll i ett växande företag med spännande utvecklingsmöjligheter Om företaget
Säkerhetsbolaget FST strävar efter att ge våra kunder en trygg upplevelse hela vägen från installation till service och underhåll. Vi specialiserar oss på högkvalitativa säkerhetslösningar till företag, kommuner och myndigheter. Vår affärsstrategi bygger på nära och proaktiva säkerhetsarbeten där vi erbjuder en hög tillgänglighet med snabba åtgärder och återkoppling. Vi utgår från våra avdelningar i Stockholm och Dalarna och utför arbete i hela Mellansverige.
Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Vill du vara med på vår resa?
Ansök redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Annelie Lindblom annelie.lindblom@sparcgroup.se 0704903876 Jobbnummer
9674759