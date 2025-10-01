Låstekniker
2025-10-01
Arbetar du idag som låstekniker och vill bli en del av ett stabilt företag med nära kundrelationer och lång erfarenhet i branschen? Vill du ha frihet under ansvar och möjlighet att påverka din vardag? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig - skicka in din ansökan redan idag!
Låstekniker, Stockholm
Som låstekniker hos Söderlås kommer du att arbeta med installation och service av lås, passagesystem och dörrautomatiker hos våra kunder i Stockholm. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team med hög kompetens och fokus på kvalitet. Hos Söderlås får du en självständig roll med stöd från kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 3 års erfarenhet som låstekniker.
God kunskap inom mekaniska lås, ellås, kodlås,och utrymningsbeslag.
Meriterande med erfarenhet av dörrautomatiker och passagesystem.
Förståelse för utrymningsregler och tillgänglighetsanpassning.
B-körkort.
Svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska.
Utdrag ur belastningsregister och svenskt medborgarskap.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är kommunikativ, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du gillar struktur, är problemlösande och har ett tekniskt intresse som driver dig att utvecklas.
Söderlås erbjuder:
En flexibel roll där du styr dina dagar och jobbar nära dina kunder.
Servicebil eller förmånsbil (el eller hybrid - du väljer!).
Friskvårdsbidrag på 4 000:-.
Vårdförsäkring.
Tydlig struktur men med korta beslutsvägar.
En platt organisation där cheferna är närvarande och verksamhetsnära.
Social sammanhållning med AW:s, julbord och andra aktiviteter.
Om Söderlås:Söderlås har varit verksamma sedan 1985 och är idag ett team på 10 personer. Företaget har långvariga relationer med både stora och små kunder i stockholm och verksamheten utgår från butiken på Ringvägen, men det primära arbetsområdet täcker hela stor Stockholm med fokus på södra stockholm. Söderlås är stolta över att kunna erbjuda hög service, kvalitet och en trygg arbetsmiljö för de anställda
I denna rekrytering samarbetar Söderlås med Jobway Rekrytering. Eventuella frågor besvaras av Oscar Thiele, Oscar.Thiele@Jobway.se. Vi tillämpar löpande urval - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
