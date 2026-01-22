Lastbilstekniker / Mekaniker
Vi söker mekaniker till tunga fordon - bli en del av vårt team
Vi söker nu en engagerad mekaniker som vill bli en del av ett starkt team med hög teknisk kompetens och stort kundfokus. Hos oss får du arbeta i en modern verkstad där utveckling, laganda och yrkesstolthet står i centrum.
Hos oss får du en varierad och utvecklande vardag där du arbetar med service, felsökning och reparation av tunga fordon. Du blir en del av ett erfaret team som gärna delar med sig av sin kunskap och som tillsammans gör det lilla extra för våra kunder. Vi satsar långsiktigt på våra medarbetare och erbjuder kontinuerlig utbildning inom ny teknik, digitala system och framtidens fordon.
Som mekaniker arbetar du brett med både mekaniska och tekniska uppgifter. Ingen dag är den andra lik och du får möjlighet att utveckla din kompetens i takt med att tekniken utvecklas. Kundkontakt är en naturlig del av arbetet och din servicekänsla är därför en viktig framgångsfaktor.
Den tjänsten vi erbjuder gäller arbete på kvällstid.
Om dig
Du har ett genuint intresse för teknik och tunga fordon och drivs av att lösa problem. Har du tidigare erfarenhet som mekaniker eller tekniker är det meriterande, men inget krav - vi välkomnar även dig som är i början av din karriär och vill växa tillsammans med oss. Kunskap inom fordonselektronik är ett plus.
Vi tror att du
• trivs i ett lag där man stöttar varandra
• tar ansvar och arbetar lösningsorienterat
• har ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt
Vi ger dig en anställning i ett tryggt och stabilt familjeföretag med ett starkt varumärke, offensiv tillväxtstrategi, framåtanda och snabba beslutsvägar. Vi är en arbetsgivare med ett starkt medarbetarperspektiv som alltid vill bli bättre och utvecklas.
Vår värdegrund är den som genomsyrar allt vi gör på Finnvedens Lastvagnar. Den står för hur vi bemöter våra kunder och varandra. Våra ledstjärnor i vardagen är yrkesstolthet, driv, öppenhet och närhet.
Sista ansökningsdatum är 28 februari 2026.
För mer information om tjänsten, kontakta Servicechef Martin Månsson tfn: 076-542 01 13. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Passar beskrivningen in på dig? Då kan detta vara din nästa utmaning!
