Lastbilsstation Luleå söker terminalarbetare (natt)
Skellefteå Lastbilsstation AB / Lagerjobb / Luleå
2026-03-26
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå Lastbilsstation AB i Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Kiruna
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Skellefteå Lastbilsstation fortsätter att växa - efter nyår har vi välkomnat en ny stor kund! Det betyder fler uppdrag i Luleå och vi söker nu terminalarbetare för nattarbete som vill vara med på resan.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Som terminalarbetare blir du en del av vårt team i Luleå. Ditt arbete består främst av sortering och scanning av gods samt lastning och lossning. Det är ett fysiskt jobb där du rör på dig mycket och tempot är högt - perfekt för dig som gillar att vara aktiv och skapa ordning i flödet. Vi tillämpar alltid provanställning med förhoppning om att det ska övergå i en tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är snabb i steget, noggrann, gillar att arbeta i lag och är strukturerad i ditt arbetssätt. Truck-kort samt CE-kort är ett krav. Hjullastare är meriterande. För att trivas i rollen krävs det att du är en aktiv person som gillar att arbeta fysiskt. Det är även en fördel om du tidigare arbetat i terminal och med styckegodshantering. Vid eventuell anställning kontrolleras belastningsregistret och ett utslag i belastningsregistret kan påverka din möjlighet till anställning.
Om anställningen
Vi månar om våra anställda och erbjuder exempelvis:
Friskvårdsbidrag
Förstärkt föräldrapenning
Rekryteringsbonus
Ersättning för landstingsfinansierad sjukvård upp till högkostnadsskydd
Trivselpeng
Rikskortets lunchförmån
Dagligt fika
Förmånscykel
Vi är även kollektivavtalsansluta och tillämpar transportavtalet.
Välkommen att söka tjänsten som terminalarbetare till vår terminal i Luleå redan idag. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök genom att mejla din ansökan till: jenny.nordgren@lastbilsstation.se
och ange referens "Terminalarbete natt Luleå".
STATIONERINGSORT: Luleå
OMFATTNING: 100 %
ARBETSTID: 22-06
TILLTRÄDE: Snarast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: jenny.nordgren@lastbilsstation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Terminalarbete natt Luleå".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Lastbilsstation AB
(org.nr 556550-0674), https://www.lastbilsstation.se/
Betongvägen 36 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Jobbnummer
9820417