Lastbilsmekaniker till Veho Trucks
Professionals Nord Norra Norrland AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2026-06-08
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Veho Trucks är en auktoriserad återförsäljare och servicepartner till Mercedes-Benz lastbilar och arbetar med försäljning, service och reparation av tunga fordon.
Verksamheten kännetecknas av hög teknisk kompetens, starkt kundfokus och en arbetsmiljö där samarbete och yrkesstolthet står i centrum. I Luleå arbetar ett mindre och sammansvetsat team i en flexibel verkstadsmodul med nära samarbete mellan verkstadschef, kundmottagare och mekaniker. Teamet präglas av god sammanhållning, prestigelöshet och en stark vilja att hjälpa varandra i det dagliga arbetet. Här får du möjlighet att arbeta med premiumfordon från Mercedes-Benz och den senaste tekniken inom tung fordonsindustri. Veho Trucks satsar samtidigt långsiktigt på sina medarbetare genom kompetensutveckling, interna utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget. Som anställd erbjuds du även trygga anställningsvillkor genom Motorbranschavtalet, friskvårdsbidrag och andra förmåner som bidrar till en hållbar och trivsam arbetsvardag.
Vill du arbeta med modern fordonsteknik i ett sammansvetsat team?
Nu söker Veho Trucks i Luleå en lastbilsmekaniker som vill arbeta med service, felsökning och reparation av tunga fordon. Här får du en varierad vardag, arbeta med premiumfordon från Mercedes-Benz och bli en del av ett team med stark sammanhållning och hög yrkesstolthet.
Detta är en rekrytering som sköts av Professionals Nord på uppdrag av Veho Trucks.
Om Veho Trucks Veho
Trucks är auktoriserad återförsäljare och servicepartner till Mercedes-Benz lastbilar. I Luleå arbetar ett mindre team med nära samarbete mellan mekaniker, kundmottagare och verkstadschef.
Här erbjuds du en arbetsplats med god laganda, modern teknik och möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom bolaget. Du erbjuds även trygga anställningsvillkor, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och andra förmåner genom Motorbranschavtalet. Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som lastbilsmekaniker arbetar du med service, felsökning och reparation av tunga fordon, främst Mercedes-Benz lastbilar. Arbetet är varierande och innefattar både planerade verkstadsarbeten och mer akuta ärenden.
Arbetsuppgifter:
Service och reparation av tunga fordon
Felsökning inom mekaniska och elektriska system
Kundnära problemlösning i verkstad och vid behov ute i fält
Arbetstiderna är dagtid, måndag–fredag kl. 07.00–16.00. På sikt kan jourarbete förekomma.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning och/eller tidigare erfarenhet av arbete med fordon, gärna tunga fordon eller liknande mekaniskt arbete. För att lyckas i rollen tror vi att du har en god teknisk förståelse och trivs med problemlösning i praktiskt arbete.
Krav:
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
B-körkort
Tidigare erfarenhet av mekaniskt arbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av tunga fordon samt C-körkort.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. Du arbetar bra både självständigt och tillsammans med andra.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll inklusive utdrag ur belastningsregistret.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
)
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(mailto:hanna.degerhall@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.vehobil.se/trucks/
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Veho Truck Retail AB Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708 Jobbnummer
9951494