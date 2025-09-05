Lastbilsmekaniker
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Har du ett brinnande intresse för att reparera, serva lastbilar och släp? Har du ett tekniskt intresse och gillar helt enkelt att skruva? Då har du möjligheten här.
Via vårt märke vidareutbildar vi våra fordonstekniker regelbundet. Du skulle få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, lära dig nya saker, bli bättre på det du redan kan och kanske upptäcka helt nya möjligheter.
Du känner ju dig själv bäst men om vi får gissa tror vi att du känner igen dig i följande beskrivning: teknikintresserad och problemlösande person som med ett leende tar dig an dina arbetsuppgifter. Glad och trivs i sällskap av trevliga kollegor och med en yrkesstolthet som märks i ditt arbete. Gillar att kunna lösa kundens problem eller ge en kollega en hjälpande hand. Du är säkert mycket mer än det här och vi är genuint intresserade av att få höra mer om just dig.
Du kanske redan idag jobbar som mekaniker i någon bransch. Kanske är det något inom dig som skulle vilja prova en ny verkstad, nya märken eller en ny stad. Vi står som bransch och företag inför otroligt spännande utmaningar som till exempel elektrifieringen av bilar men vi måste fortfarande reparera och serva alla sorters lastbilar och släp.
Har du läst ända hit tror vi att du kanske innerst inne är lite nyfiken på oss. Vi berättar gärna mer! För att kunna ta en första kontakt så behöver du klicka på "ansök här"-knappen och fylla i dina uppgifter. Skicka med ditt CV eller skriv några rader om dig själv, så vi får veta lite mer om dig. Hoppas att vi hörs!
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Falköping
Omfattning: heltid
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så var gärna snabb in med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/67". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toveks Personbilar AB
(org.nr 556063-0740) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Toveks Lastbilar AB, Falköping Kontakt
Johan Andersson 0515-89617 Jobbnummer
9493318