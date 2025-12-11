Lastbilsmekaniker - Katrineholm
2025-12-11
Är du en driven mekaniker som trivs med ett varierande jobb och värdesätter goda utvecklingsmöjligheter? Då kan du vara den vi söker som lastbilsmekaniker till oss på Bilia Trucks Katrineholm.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Som mekaniker på Bilia Trucks kommer du få möjlighet att arbeta med den senaste tekniken i Volvos moderna drivlina. Du kommer att diagnostiserar lastbilar, Bussar och släpvagnar, genomför service och bilreparationer samt arbetar med felsökning. Genom ditt professionella och positiva förhållningssätt hittar du bästa möjliga lösning för varje kund genom fackmannamässiga bedömningar och rådgivning. I tjänsten samverkar du med kundmottagare, bildelsavdelning och verkstadschef.
Vårt mål är att kundens verkstadsbesök ska bli kort och väl utfört. Det är viktigt att du ser det på samma sätt.
Vad vi önskar av dig
Du har fordonsteknisk utbildning och ett intresse för både teknik och fordonsmekanik. Vi ser att du även har flera års erfarenhet av liknande arbete.
För att passa i denna tjänst har du ett gott kundbemötande, goda kommunikativa egenskaper och god datorvana.
B-körkort är ett krav för denna tjänst, C- och D-körkort är meriterande.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning och placering är på vår lastbilsanläggning i Katrineholm. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
