Lastbilsförare C sökes.
Maluko personal & Logistik AB / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby Visa alla fordonsförarjobb i Upplands Väsby
2026-07-16
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Sökes en bra och flexibel lastbilsförare med C behörighet och giltigt YKB.
Meriterande med CE behörighet.
>> Start omgående
Arbetet går ut på att med lastbil leverera och hämta in styckegods till/från främst företag i Stor- Stockholm med omnejd. Du skall själv lägga upp din rutt med hänsyn till effektivitet, tidspassningar etc. Lastning och lossning både via bakgavel och sidolastning.
Fordonskontroll, registrering av fraktsedlar, kvittenser, städning av lastutrymme och kupé.
Vi söker dig som.
Har C eller CE behörighet. Giltigt YKB och gärna några års erfarenhet innanför västen. Är kvick i steget, kan lösa utmaningar och följa instruktioner. Tar hand om fordonet, godset och kundernas förtroende.
Då det sker många kundkontakter är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift och att du håller ett vårdat yttre.
Vi erbjuder en trygg anställning i ett etablerat företag med kollektivavtal och lång branscherfarenhet.
Är du en ansvarsfull person som är kvick i tanke och handling, är du välkommen att fylla i en ansökan eller söka via epost. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@maluko.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C norr". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maluko personal & Logistik AB
(org.nr 559342-1125), https://www.maluko.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrort Jobbnummer
10004764