Lastbilschaufförer sökes till Jönköping
2025-08-13
Dina arbetsuppgifter
Till Jönköping söker vi främst chaufförer med CE-behörighet för uppdrag hos våra kunder inom transport och logistik. Det kan handla om lotsbilar, fjärrkörningar, styckegodskörningar och livsmedelstransporter.
Arbetet innebär mycket kundkontakt och din roll är en viktig del av vår service.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från yrket och är en positiv person som är noggrann i dina arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och flexibel.
Som chaufför hos oss behöver du ha CE körkort, YKB, truckkort och gärna ADR styckegods.
Om företaget
MP Åkeritjänster har sitt huvudkontor i Borlänge, Dalarna och har växt från ett enmans konsultföretag till att vara Sveriges ledande bemanningsföretag i branschen. Idag har vi platskontor i flera län och vi fortsätter växa och siktar på att etablera oss på fler orter och i fler regioner de närmaste åren.
Hos oss är våra värdeord Kvalitet, Ansvarstagande och Positivitet viktiga hörnstenar och vi vill att alla mår bra och trivs i sitt arbete. På MP Åkeritjänster strävar vi alltid efter att både kunna ha en god gemenskap i teamet och att kunna möta den enskilda individens behov och önskemål.Övrig information
Heltid, vi tillämpar provanställning.
Lön enligt kollektivavtal.
Referenser önskas.
Det finns även möjlighet till extrajobb vid annan huvudsaklig sysselsättning.
Har du frågor så hör gärna av dig till vår tillförordnade platschef i Jönköping:
via mail anders@akeritjanster.se
eller telefon 036-331 12 02.
