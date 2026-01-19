Lastbilschaufför Göteborg
Dexpress AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dexpress AB i Göteborg
, Jönköping
, Nässjö
, Växjö
, Kalmar
eller i hela Sverige
Chaufförer sökes till vårt grymma team i Göteborg!
Vill du vara en del av ett fantastiskt team och ha en positiv inställning till ditt arbete? Vi söker nu chaufförer som vill jobba med oss i Göteborg och vara med och skapa framgångsrika transporter!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Körning med trailerdragare, där du hämtar trailers i Göteborgshamn, lossar runt om i Sverige och lastar samt kopplar loss i Göteborgshamn.
Du ligger ute under veckan med återkommande resor till Göteborg.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra med trailerdragare.
Är ansvarsfull och har en positiv inställning.
Trivs med att vara på vägen och göra återkommande transporter till och från Göteborg.
Är flexibel och kan hantera en arbetsvecka borta med regelbundna resor.
Vad vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande jobb i ett positivt och professionellt team.
Konkurrensmässig lön och bra arbetsvillkor.
En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet och ett bra arbetsklimat.
Är du redo att köra med oss? Tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till vårt grymma team i Göteborg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: georgia@dexpress.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DeXpress AB
(org.nr 556997-9643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Georgia Amiridou georgia@dexpress.nu Jobbnummer
9693174