Lastbilschaufför CE Skellefteå, Tidsbegränsad anställning
PostNord Sverige AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå Visa alla fordonsförarjobb i Skellefteå
2026-02-16
Från var som helst till vem som helst. Och tvärtom. PostNord är Sveriges och Nordens mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vår vision är att vara favoritleverantören i norden och vårt syfte är att göra vardagen enklare för alla i Sverige. Nu söker vi ansvarstagande lastbilschaufförer till Skellefteå.
Du & Vi & Jobbet
Som lastbilschaufför hos PostNord är du den viktiga länken mellan våra kunder och mottagare. Vi tar
ansvar från norr till söder, från landsbygd till storstad, och spelar en avgörande roll för hela nordens logistikkedjor. Vi är stolta över att våra transporter är Svanen-märkta och vi har ett
ambitiöst mål - att bli fossilfria till år 2030.
Den här tjänsten är en tidsbegränsad anställning med en sysselsättningsgrad på 100%. Anställningen startar vecka 23 med chans till flexibilitet och pågår fram till och med vecka 32. Dina arbetstider kommer att vara förlagda på antingen dagtid eller nattid - måndag till fredag. Mer information kring specifika arbetstider kommer längre fram i processen. Du kommer att utgå från Varugatan 1, Skellefteå.
Vad du kommer att göra
• Lastning, lossning och leverans av paket, pall och post
• Fjärrkörning/Distributionskörning* Möta våra kunder; ombud, privatkunder och företagskunder
Vem du är
• Ordningsam och självgående: Du lastar smart och dina förberedelser är grunden för att
leveranserna kommer fram i tid
• Har god fysik: Även om du är stillasittande under färd, så behövs en god styrka och rörlighet
vid lastning och lossning
• Ansvarstagande och lösningsorienterad: Du tar ansvar för ditt arbete och är flexibel när
oförutsägbara händelser inträffar
• Serviceinriktad: Du trivs med att ge god service och har en bra kommunikationsförmåga
• Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
• CE-körkort
• Giltigt YKB
• Giltigt digitalt färdskrivarkort
• Truckkort* Giltigt ADR (meriterande)* Svenska i tal och skrift
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att
säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation
och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den
ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen
för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av
en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba
och växa med. Läs mer på postnord.se
Välkommen med din ansökan!
Du
ansöker genom att klicka på "Ansök nu". AI
kan vara ett bra stöd när du skriver din ansökan - men glöm inte att det är din
personlighet som gör skillnaden! Låt din ansökan spegla vem du är och vad som
gör dig unik.
I den här
rekryteringen använder vi oss bland annat av referenstagning och vi kommer att
titta på ditt utdrag ur belastningsregistret. Men först kommer vi kika på din
ansökan i förhållande till grundkraven för rollen.
Om du har frågor om
rekryteringsprocessen eller tjänsten så är du välkommen att kontakta oss på karriar@postnord.com
. Observera att vi
inte tar emot ansökningar via mail.
Rekrytering för
denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas
innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
För fackliga kontaktpersoner se Facklig
kontakt | PostNord.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
