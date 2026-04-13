Lastbilschaufför
Lastbilschaufför sökes
Vi söker en engagerad och ansvarstagande lastbilschaufför till vårt team i Växjö!
Är du en erfaren förare som värdesätter säkerhet, punktlighet och god service? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Transport av gods enligt planerade rutter
Lastning och lossning av varor
Säker hantering av fordon och följsamhet mot gällande regler
Kundkontakt och leveransrapportering
Dagliga kontroller av fordon
Vi söker dig som
Har CE-körkort (eller C beroende på behov)
Innehar giltigt YKB och förarkort
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
Är punktlig och kan arbeta självständigt
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Moderna fordon och bra utrustning
Konkurrenskraftig lön och kollektivavtal
Möjlighet till utveckling och vidareutbildningSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till jobb@chsamuelsson.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: jobb@chsamuelsson.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Christer L Samuelsson AB
(org.nr 556430-6594)
Mejselgatan 2 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Christer L Samuelsson AB Jobbnummer
9850636